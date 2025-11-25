SYNEX รุกทุกเซกเมนต์ พร้อมมุ่งสู่เป้ารายได้โตตามแผน

"ซินเน็ค (ประเทศไทย)" เปิดไตรมาส 4 ปี คึกคัก รับไฮซีซั่นด้วยดีมานด์สมาร์ตโฟน อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์องค์กร และเกมมิ่งที่เติบโตเด่น หนุนด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่จากแบรนด์ชั้นนำอย่างต่อเนื่องและการอัปเกรดอุปกรณ์รองรับเทรนด์ AI on Device กระตุ้นความต้องการทั้งผู้บริโภคและองค์กร พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก หนุนยอดขายทุกเซกเมนต์ มั่นใจเดินหน้าสู่เป้ารายได้ทั้งปีตามแผนที่วางไว้
นายปัญญา พูนเพิ่มผลสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ SYNEX เผยไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มเติบโตชัดเจน จากไฮซีซั่นของอุตสาหกรรมและการเปิดตัวสินค้าใหม่ต่อเนื่อง หนุนตลาดสมาร์ตโฟน อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์องค์กร และเกมมิ่งให้กลับมาคึกคัก สอดรับกับกลยุทธ์ของซินเน็คในการผลักดันโซลูชันและบริการแบบ Value-Added เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้าทุกเซกเมนต์ ภายใต้สัญลักษณ์ “Trusted by Synnex”
นอกจากนี้ กระแสการอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อรองรับเทรนด์ AI on Device ซึ่งกำลังก้าวเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม ช่วยผลักดันดีมานด์ทั้งฝั่งผู้บริโภคและองค์กรให้เร่งตัวอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ ซินเน็คยังเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก ทั้งการขยายฐานพาร์ตเนอร์ การเพิ่มสัดส่วนสินค้าไฮมาร์จิ้น การทำแคมเปญร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ รวมถึงการผลักดันช่องทางอีคอมเมิร์ซและโซลูชันองค์กร ส่งผลให้ยอดขายเติบโตต่อเนื่องในทุกเซกเมนต์
“ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแรง เราเห็นสัญญาณชัดว่าตลาดกำลังก้าวสู่รอบอัปเกรดครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับ AI ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กลยุทธ์เชิงรุกตลอดปีช่วยตอกย้ำบทบาทซินเน็คในฐานะ Value-Added IT Distributor ที่เชื่อมต่อโซลูชันครบวงจรให้กับทั้งองค์กรและผู้บริโภค พร้อมสร้างฐานรายได้ที่แข็งแรง ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถปิดปีได้ตามแผน และเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในปีถัดไป” ผู้บริหารกล่าว
ด้านผลประกอบการไตรมาส 3 ซินเน็คมีรายได้จากการขายและบริการรวมเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 12,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มสินค้า Apple และกลุ่มมือถือและอุปกรณ์สวมใส่ หนุนการเติบโตหลัก โดยมีกำไรขั้นต้น 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% ขณะที่ กำไรสุทธิอยู่ที่ 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สนับสนุนรายได้ 9 เดือน มีรายได้รวม 34,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% กำไรสุทธิ 576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน