Funding Societies เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB

เอฟเอส แคปปิตอล (FS Capital)หน่วยธุรกิจสินเชื่อโดยตรงของ Funding Societies หนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) อย่างเป็นทางการ เหตุการณ์สำคัญนี้สะท้อนถึง วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ของ Funding Societies ที่มุ่งยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลสู่พันธมิตรทางการเงินเชิงโครงสร้าง เพื่อช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ไทย
ในประเทศไทย บริษัท เอฟเอส แคปปิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Funding Societies เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อโดยตรงให้แก่ผู้ประกอบการ SME การเข้าถึงข้อมูลเครดิตจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) แบบเรียลไทม์ จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ และลดภาระของผู้ประกอบการในการขอสินเชื่อ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถส่งต่อข้อมูลประวัติสินเชื่อลูกค้าให้แก่ NCB ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการแสดงประวัติทางการเงินของตนเมื่อยื่นขอสินเชื่อในอนาคตอีกด้วย
นายวิกาส เจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Funding Societies ประเทศไทย กล่าว "การเป็นสมาชิก NCB ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเครดิตของ SME ที่ขอสินเชื่อแบบเรียลไทม์ภายใต้การให้ความยินยอมของ SME ควบคู่ไปกับการส่งต่อข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าบริษัทให้แก่ NCB ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เราให้บริการ และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบนิเวศทางการเงินของประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”
ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าว “NCB ขอต้อนรับ Funding Societies ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ Funding Societies เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลเครดิตเพื่อการประเมินสินเชื่อที่แม่นยำ และเชื่อมั่นในบริการของ NCB ที่ตอบโจทย์การให้บริการสินเชื่อแก่ SME ของแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัล ที่เน้นความรวดเร็วและโปร่งใส ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
SME เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย คิดเป็น 99.5% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด กว่า 69% ของการจ้างงาน และมีสัดส่วนต่อ GDP มากกว่า 35%* การสนับสนุน SME จึงไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจเติบโต แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยคล่องตัวและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
แม้ SME หลายรายจะมีศักยภาพสูง แต่ยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก ประมาณ 80% ของ SME ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลัก ข้อจำกัดเหล่านี้เกิดจากการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน เอกสารไม่ครบถ้วน หรือบัญชีที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างความต้องการทางธุรกิจและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB ช่วยให้ Funding Societies สามารถเรียกดูข้อมูลเครดิตของ SME ที่ขอสินเชื่อได้ทันทีผ่านความยินยอมจากผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนซับซ้อน เพิ่มความโปร่งใส และทำให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วขึ้น ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้ดีขึ้น ยื่นขอสินเชื่อได้ทันเวลา และเหมาะสมกับความต้องการธุรกิจ พร้อมกันนี้ ข้อมูลสินเชื่อที่บริษัทส่งต่อให้แก่ NCB ยังช่วยให้ผู้ให้สินเชื่อรายอื่นสามารถประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำ ลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสร้างความมั่นใจต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูงได้อีกด้วย
การสนับสนุน SME ผ่านการเข้าถึงข้อมูลเครดิตและสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถลงทุนในนวัตกรรม ขยายกิจการ และเพิ่มการจ้างงาน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม การเข้าถึงข้อมูลเครดิตแบบเรียลไทม์ยังตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการกระบวนการสินเชื่อรวดเร็ว โปร่งใส และเหมาะสมกับ SME
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก NCB ถือเป็นก้าวสำคัญทางกลยุทธ์สำหรับ Funding Societies ในการสนับสนุน SME ไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลเครดิตได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดข้อจำกัดด้านเอกสารและหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพิ่มโอกาสเข้าถึงทุน และเสริมสร้างความมั่นใจให้ SME ขยายธุรกิจตามศักยภาพ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fundingsocieties.co.th