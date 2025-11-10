HENG โชว์ 9 เดือนกำไรพุ่ง 427%-เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน2กลยุทธ

‘บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ (HENG) ผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ประกาศผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2568 โชว์กำไรสุทธิเติบโตถึง 427% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากกลยุทธ์การปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงลูกค้าคุณภาพและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (HENG) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 แม้รายได้รวมจะปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,679 ล้านบาท ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ตั้งใจควบคุมขนาดพอร์ตสินเชื่อ และคัดกรองคุณภาพลูกหนี้อย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบริหารจัดการต้นทุน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2568 ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน (YoY) และ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับไตรมาสก่อน (QoQ) ส่งผลให้ภาพรวม 9 เดือนในปี 2568 มีกำไรสุทธิ 71 ล้านบาท เติบโต 427% (YoY) ขณะค่าใช้จ่าย SG&A ของงวด 9 เดือนแรกปี 2568 ลดลงถึง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ ผลสำเร็จจากกลยุทธ์การควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างเข้มข้น ยังช่วยสร้างกระแสเงินสดส่วนเกิน ทำให้บริษัทฯ สามารถนำไปชำระคืนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้ เมื่อประกอบกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2567 มาอยู่ที่ระดับ 1.1 เท่า และคาดว่าจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงวินัยและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2568 บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ (1) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพ (Technology-Driven Efficiency) บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงาน พร้อมจัดโครงสร้างการทำงานแบบกลุ่มสาขา (Branch Grouping) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและอนุมัติสินเชื่อ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
(2) การผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร (Partner-Centric Expansion) บริษัทฯ เดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ ประกอบด้วยเต็นท์รถยนต์กว่า 6,000 แห่ง ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตรกว่า 2,000 แห่ง และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อีกกว่า 1,000 ราย ซึ่งกลยุทธ์นี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งกระจ่ายอยู่ทั่วประเทศ รองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อไปสุ่กลุ่มเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง รวมทั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขยายสาขาด้วยตนเอง และเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม
“ผลประกอบการในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทาง การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของเราเป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเปลี่ยนโฟกัสจากการขยายขนาดพอร์ต มาเป็นการสร้างผลกำไรที่มีคุณภาพ หัวใจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้คล่องตัวและลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเรา เป็นช่องทางที่ทรงพลังและไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเหมือนการเปิดสาขาด้วยต้นเอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ HENG เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน” นายวิชัย กล่าว