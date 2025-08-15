SCAPกำไรโตต่อเนื่อง มั่นใจครึ่งปีหลังพุ่งตามแผน

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 ไตรมาส 2 กำไรโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,616.15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 187.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ที่มีกำไร 178.21 ล้านบาท สะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพพอร์ตและต้นทุนทางการเงินอย่างรอบคอบ ส่งผลให้กำไรสุทธิสะสมในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 365.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สวนภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “SCAP ยังคงดำเนินงานด้วยความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกลูกค้าอย่างมีคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการรักษาวินัยทางการเงิน ทำให้ผลประกอบการในครึ่งปีแรก ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า”
ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพหนี้สำหรับลูกค้ารายใหม่ และพยายามปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกๆด้าน เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนและ เตรียมความพร้อมในการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนั้นด้วยผลการดำเนินงานที่เข้มแข็ง บริษัทฯได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ A-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) และ กนง. ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกร้อยละ 0.25 บริษัทคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทลงได้อีก สนับสนุนให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสามารถปรับลดลงได้อีกในระยะยาว และสนับสนุนแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสเงินสดที่มีอยู่ อย่างพอเพียงสำหรับการเติบโตและการจ่ายคืนเงินกู้ นอกจากนั้นยังเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นางสาวดวงใจกล่าวเสริม
นางสาวดวงใจกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สถานการณ์รถยึดที่เคยเป็นความท้าทาย ได้คลี่คลายลงแล้วเป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพหนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2566 โดยจำนวนรถยึดลดลงและกลับเข้าสู่ระดับปกติ ช่วยให้ต้นทุนด้านความเสี่ยงลดลง ขณะเดียวกัน เรายังมองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายที่เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลง จะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินโดยรวมของ SCAP นั้นต่ำลงในช่วงครึ่งปีหลัง”
ภายใต้ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย SCAP ยังเดินหน้าเติบโตได้ต่อเนื่อง และมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยโครงสร้างต้นทุนที่แข็งแรง พอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพ และแผนธุรกิจเชิงรุก บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตของกำไรได้อย่างมั่นใจ
“SCAP ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ไม่เพียงเพื่อการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย” นางสาวดวงใจ กล่าว