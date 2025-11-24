สะพัด! ‘Bitkub’ เมิน SET เบนเข็มเข้าตลาดฮ่องกงปี 69 ระดมทุน 6.5 พันล้าน หนีวิกฤตหุ้นไทยรั้งท้ายโลก

สำนักข่าวระดับโลก ตีข่าวใหญ่สะเทือนวงการตลาดทุนไทย เผยยุทธศาสตร์ใหม่ ‘Bitkub’ ยักษ์ใหญ่กระดานเทรดคริปโต ส่อทิ้งแผนเข้าตลาดหุ้นไทย ปรับทิศมุ่งสู่ ‘ฮ่องกง’ เตรียม IPO เร็วสุดปี 2569 ตั้งเป้าระดมทุนกว่า 6,500 ล้านบาท แหล่งข่าวชี้ชัดเป็นการปรับแผนหนีตาย หลังดัชนี SET ทรุดหนัก ผลตอบแทนแย่ที่สุดในโลก สะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นที่ฉุดรั้งศักยภาพ ‘ยูนิคอร์นไทย’ ไม่ให้เติบโตในบ้านเกิด
รายงานพิเศษจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) ระบุข้อมูลจากแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือว่า บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์หนึ่งของไทย กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ใน ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในปี 2569
เป้าหมายหลักของการระดมทุนข้ามพรมแดนในครั้งนี้ คาดการณ์มูลค่าไว้สูงถึงระดับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นดีลขนาดใหญ่ที่น่าจับตามองในระดับภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดเชิงลึก ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด ขณะที่ฝั่ง Bitkub ประเทศไทย ยังคงสงวนท่าทีและยังไม่ได้ออกมาตอบรับหรือปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด
ถอดรหัสสัญญาณ “ทิ้ง SET” สะท้อนวิกฤตศรัทธาตลาดทุนไทย
ประเด็นที่น่าสนใจเชิงวิเคราะห์คือ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ Bitkub ในครั้งนี้ ถือเป็นการ “เลี้ยวหักศอก” จากความตั้งใจเดิมอย่างสิ้นเชิง จากที่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารระดับสูงเคยแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย
ทว่า สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนไทยกลับกลายเป็นปัจจัยลบที่ไม่อาจมองข้าม ข้อมูลบ่งชี้ว่า ตลาดหุ้นไทย (SET) กำลังเผชิญภาวะซบเซาขั้นวิกฤตและสูญเสียเสน่ห์ในการดึงดูดการลงทุน โดยในปี 2568 มีรายงานตัวเลขที่น่าตกใจว่า ตลาดหุ้นไทยสร้างผลตอบแทนที่ “แย่ที่สุดในโลก”
ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของไทยปรับตัวลดลงรุนแรงกว่า 12% ขณะที่ดัชนี SET Index ร่วงลงไปแล้วถึง 10% ภายในปีนี้เพียงปีเดียว สภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เหือดหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้ ‘ว่าที่หุ้นเทคฯ’ ศักยภาพสูง ตัดสินใจมองหาลู่วิ่งใหม่ที่มีเสถียรภาพและโอกาสในการเติบโตมากกว่าอย่างตลาดฮ่องกง ซึ่งกำลังวางตำแหน่งเป็นฮับของสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชีย
การขยับตัวครั้งนี้ของ Bitkub จึงไม่ใช่แค่เรื่องของแผนธุรกิจ แต่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้คุมกฎและตลาดทุนไทย ถึงความสามารถในการรักษาบริษัทศักยภาพสูงให้อยู่คู่กับกระดานเทรดในประเทศ ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่รุมเร้า