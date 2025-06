“IF” น้ำมะพร้าวแบรนด์ไทย ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดื่มใหม่ พร้อมเดินหน้าสู่เวทีโลกในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025

ภายใต้วิสัยทัศน์ From Thai Roots to Global Taste บริษัทฯ ยังคงผลักดัน Soft Power ไทย ด้วยการพัฒนาและส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศไทยไปมากกว่า 30 ตลาดทั่วโลก อาทิ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 80.3%ตอกย้ำเบอร์ 1 ด้วยกลยุทธ์แบรนด์ – การตลาดระดับโลก โดย อีฟ (IF) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ชูคุณภาพและความแตกต่างที่โดดเด่นมาตลอด ทำให้ได้รับการยอมรับ จนครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในน้ำมะพร้าว ทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ (ประมาณ 34%) และ ฮ่องกง (ประมาณ 60%) มาอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี ซึ่งมากกว่าคู่แข่งอันดับถัดไปถึง 7 เท่า ” คุณวิภาดา กาญจนศร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินโนเวทีฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวโดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัว Global Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ “เซียวจ้าน (Xiao Zhan)” ซูเปอร์สตาร์ระดับท็อปของจีน และผลักดันซอฟต์เพาเวอร์ไทยจับมือ “POP MART” บริษัทอาร์ตทอยมูลค่าแสนล้านจากจีน ร่วมกันสร้างสรรค์ฉลากคาแรคเตอร์พิเศษ “CRYBABY” ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและนมมะพร้าวของอีฟ (IF) เท่านั้นอีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดลงทุนระดับสากล เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ สนับสนุนการพัฒนาและนวัตกรรม ต่อยอดการเติบโต และยกระดับความสำเร็จสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนการยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง คือจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของบริษัท IFBH ที่จะเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจากประเทศไทย อร่อย และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะนำมาแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 นี้ด้วยภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2025 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย บริษัทฯ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นผ่านแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำปี 2568 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมจากผักและผลไม้มากขึ้น ขยายเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันและขนมเพื่อสุขภาพ รวมถึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืช (Plant-based Snack) และซูเปอร์ฟู้ด (Superfood) เพื่อตอบรับความต้องการด้านโภชนาการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่นอกจากผลิตภัณฑ์หลักที่ขายดีอย่าง อีฟ (IF) น้ำมะพร้าวแท้แล้ว ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Thai Street Drink Series” – อีฟ นมชมพู และ อีฟ ชาไทย ที่กำลังบุกตลาดจีน “Fruit Tea Series” – ชาผลไม้แท้ระดับพรีเมียม 4 รสชาติ ได้รสของผลไม้แท้ๆ ที่เพิ่งเปิดตัวไปในตลาดฮ่องกง ทั้งสองซีรีส์ชูความเป็นไทยร่วมสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพทั่วโลกอีกหนึ่งแบรนด์น้ำมะพร้าวในเครือ คือแบรนด์ อินโนโคโค่ (INNOCOCO) ที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ คนรักสุขภาพและสนใจการออกกำลังกาย มาพร้อมคอนเซ็ปต์ เครื่องดื่มชูกำลังทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะก่อน/หลังการออกกำลังกาย หรือ ระหว่างวันที่รู้สึกอ่อนเพลีย โดยจัดจำหน่ายที่ตลาดจีนเป็นหลักผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ยังคงสะท้อนตัวตนของแบรนด์และบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในความเป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ และเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจจากรสชาติแบบไทย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต