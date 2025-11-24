XSpring Digital เปิดจอง SiriHub2 Token ชูผลตอบแทนสูง 6%-เริ่มวันที่ 24 พ.ย.นี้

นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) กล่าวว่า XSpring Digital เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ SiriHub2 Token เพื่อยกระดับมาตรฐานการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยยังคงผสาน “สินทรัพย์จริง” เข้ากับ “เทคโนโลยีบล็อกเชน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงได้อย่างโปร่งใสและมั่นใจ ซึ่ง SiriHub2 Token เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ SiriHub Token รุ่นแรก ที่สามารถระดมทุนได้ 2,400 ล้านบาท ภายใต้อายุโครงการ 4 ปี โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ SiriHub A มูลค่า 1,600 ล้านบาท ที่มอบผลตอบแทนคงที่ 4.5% ต่อปี พร้อมสิทธิคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน และ SiriHub B มูลค่า 800 ล้านบาท ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 8% ต่อปี โดยมีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับมูลค่าการขายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งโครงสร้างเดิมแบบสองชั้นนี้แม้จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเลือกความเสี่ยงตามระดับผลตอบแทน แต่มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจสำหรับนักลงทุนรายใหม่
ดังนั้น SiriHub2 Token จึงถูกออกแบบใหม่ให้ “เรียบง่าย โปร่งใส และเข้าถึงได้มากขึ้น” โดยยังคงใช้ทรัพย์สินอ้างอิงเดิมคือ อาคารสำนักงาน Siri Campus แต่ปรับโครงสร้างการลงทุนให้มีเพียงรุ่นเดียว ไม่มีการแบ่งชั้นผลตอบแทน A / B อีกต่อไป
นักลงทุนทุกคนจะได้รับผลตอบแทนคงที่ 6% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 3 ปี พร้อมกลไกคุ้มครองผ่านการถือครองทรัพย์สินโดย
MFC ในฐานะทรัสตีของโครงการ และมีการร่วมดูแลบัญชีจ่ายผลตอบแทนโดย XSpring Digital ในฐานะนายทะเบียนของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักลงทุนทุกคนจะได้รับการชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวน ซึ่งถือเป็นการปรับโมเดลการลงทุนให้เข้าใจง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และยังคงมาตรฐานความโปร่งใสในระดับสากล
โดย SiriHub2 Token จะเสนอขายทั้งสิ้นจำนวน 249 ล้านโทเคน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 ด้วยราคาเสนอขาย 10 บาท ต่อ 1 Token และกำหนดมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยไม่มีการจำกัดจำนวนการลงทุนต่อรายสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน Sirihub2 ผ่านแอปพลิเคชัน เอ็กซ์สปริง และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่ให้บริการ
“XSpring Digital มั่นใจว่าการเปิดตัว SiriHub2 จะได้รับการตอบรับอย่างคึกคักอย่างล้นหลาม เนื่องจากออกแบบมาให้เข้าใจง่ายกว่าโครงการแรก อีกทั้งเปิดตัวในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่แนวโน้มขาลง การเพิ่มทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่นักลงทุนสามารถล็อกผลตอบแทนในระยะ 3 ปีข้างหน้า และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นจากประสบการณ์ในการลงทุน SiriHub Token รุ่นแรกที่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน ซึ่งทั้งสองโครงการยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Investment Token กลายเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่ของตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับนักลงทุนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังถือเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจจริง (Real Economy) อย่างมีเสถียรภาพ และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายธนศักดิ์ กล่าว