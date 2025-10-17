XSpring Digital ปิด SiriHub Token หลังครบอายุ 4 ปี

XSpring Digital กับความสำเร็จจากการปิดโครงการ SiriHub Token หลังครบอายุสัญญา 4 ปี สร้างเทรนด์ การระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านของตลาดทุนไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม มั่นคงและเชื่อถือได้ นักลงทุนได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน พร้อมผลตอบแทนที่จ่ายครบทุกงวด ทั้ง 4.5% ต่อปีสำหรับ SiriHubA และ 8.0% ต่อปีสำหรับ SiriHubB เตรียมเปิดตัวโครงการต่อยอดนวัตกรรมการระดมทุนที่ผสาน “สินทรัพย์จริง” เข้ากับ “โลกดิจิทัล” สร้างทางเลือกการลงทุนให้นักลงทุนผ่านสิทธิในการรับผลตอบแทนที่มาจากรายได้ค่าเช่าของอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส คาดเสนอขายได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้
นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการ SiriHub Token เพื่อเป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ใช้อสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์มาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Real Estate-Backed Token) เป็นครั้งแรกในไทย โดยเปิดให้จองซื้อในช่วง 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 เพื่อระดมทุน 2,400 ล้านบาท โดยล่าสุดโครงนี้ได้ครบกำหนดอายุโครงการ 4 ปี และได้ปิดโครงการ SiriHub Token อย่างสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้นักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากเป็นนวัตกรรมการระดมทุนรูปแบบใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนสูงตลอดอายุสัญญา นักลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน โดย SiriHubA ให้ผลตอบแทน 4.5% ต่อปี SiriHubB ให้ผลตอบแทน 8% ต่อปี
ปรากฎการณ์นี้สะท้อนความสำเร็จของโมเดลการลงทุนที่มีกลไกกำกับดูแลและมีความโปร่งใส และสะท้อนถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงโลกการเงินเข้าสู่กลไกเศรษฐกิจจริง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สร้างกลไกการเข้าถึงการระดมทุนที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ การที่นักลงทุนได้รับผลตอบแทนครบถ้วนแม้ในช่วงเศรษฐกิจโลกเผชิญความผันผวน แสดงให้เห็นว่า Investment Token สามารถทำหน้าที่เสริมเสถียรภาพและเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบการเงินไทยอย่างแท้จริง
ในเชิงเศรษฐกิจมหภาค SiriHub Token ยังสะท้อนถึงการบรรจบกันของโลกการเงินและเทคโนโลยี ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต หากโมเดลนี้ถูกต่อยอดไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น โครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ก็จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ความสำเร็จนี้ยังเปลี่ยนพฤติกรรมนักลงทุนที่ไม่ได้มองเพียงผลตอบแทนสูงสุด แต่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เสนอขายโดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล โปร่งใส และอ้างอิงกับสินทรัพย์จริง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยไปข้างหน้า
จากความสำเร็จภายหลังการปิดโครงการ SiriHub Token อย่างสมบูรณ์ ได้มีเสียงเรียกร้องจากนักลงทุนให้ต่อยอดความสำเร็จสู่ “SiriHub2 Token” เพื่อสร้างโอกาสแห่งการลงทุนในโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด XSpring Digital ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ 2” (SiriHub2 Token) ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีสิทธิในผลตอบแทนจากทรัพย์สินจริง (Real Estate-backed Token) โดยสิทธิในผลตอบแทนที่มาจากรายได้ค่าเช่าของอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส บนพื้นที่โครงการ T77 ย่านสุขุมวิท 77 ที่เป็นศูนย์รวมของการอยู่อาศัย การศึกษา และธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ เตรียมเสนอขาย SiriHub2 Token ผ่าน XSpring Digital ซึ่งเป็น ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะเปิดเสนอขายภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์จริงผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างมั่นใจและโปร่งใส
การเดินหน้าสู่โครงการ SiriHub2 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ XSpring Digital ในการต่อยอดนวัตกรรมการระดมทุนที่ผสาน “สินทรัพย์จริง” เข้ากับ “โลกดิจิทัล” สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่พิสูจน์แล้วว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้นจากความสำเร็จของ SiriHub Token ที่ปิดโครงการไปอย่างสมบูรณ์ด้วยนวัตกรรมการระดมทุนรูปแบบใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนสูงและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา นักลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ซึ่งคาดว่าการเปิดตัว SiriHub2 จะได้รับการตอบรับอย่างคึกคักไม่แพ้โครงการแรก เนื่องจากนักลงทุนมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจจาก SiriHub Token ที่เป็นโครงการนำร่องไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะยิ่งตอกย้ำในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้นักลงทุนปูทางโลกการลงทุนยุคใหม่ เป็นสัญญาณของการยกระดับตลาดทุนไทยสู่เวทีโลกในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นทั้งหมุดหมายทางเศรษฐกิจและต้นแบบการลงทุนที่สะท้อนว่าประเทศไทยพร้อมจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเงินดิจิทัลในภูมิภาค และเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ไร้พรมแดน