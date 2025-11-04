XSPRING เปิดแผนธุรกิจโค้งสุดท้ายปี68 มั่นใจรายได้ทะลุเป้า 1,100 ล้านบาท

กลุ่ม XSpring ปรับเกมรับความท้าทาย ดึงพลังอีโคซิสเต็มการเงิน ขับเคลื่อนธุรกิจดันอีโคซิสเต็มการเงินครบวงจรตั้งแต่สินทรัพย์ดิจิทัล กองทุนรวม นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ไปจนถึง Private Credit และ AMC หนุนรายได้ปีนี้ลุ้นทะลุเป้า 1,100 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำได้แล้วกว่า 462 ล้านบาท
นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “XPG” เปิดเผยว่าปี 2568 แม้จะเป็นปีที่ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกมีความท้าทายโดยเฉพาะนโยบายที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากจากนโยบายทางการค้าและภาษีของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อทั้งภาคการลงทุนและการส่งออกทั่วโลก อย่างไรก็ดี XPG ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินหาแนวทางเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ต้องการเงินลงทุน ผ่านธุรกิจการให้บริการสินเชื่อของ XPG และกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการแสวงหาความมั่นคงทางการเงินผ่านบริการทางการเงินจาก Ecosystem ของกลุ่ม XPG ที่สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้แนวคิด “Resilient Growth in a Challenging Landscape”ก้าวอย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของตลาด
และด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนและนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่ยั่งยืนส่งผลให้ในปี 2568 เป็นปีที่ XPG ทำผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยครึ่งปีแรก สามารถทำรายได้แล้ว 462.93 ล้านบาท กำไรสุทธิ 89.56 ล้านบาท เป้าหมายรายได้รวมทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 1,100 ล้านบาท จึงมีโอกาสทำได้สูงมาก เนื่องจากในครึ่งปีหลัง XPG ได้รับปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งในส่วนของสินเชื่อที่ยังคงเติบโตดีต่อเนื่อง ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage) มีสัญญาณเติบโตได้ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ทั้งจากภาวะตลาดหุ้นไทยที่เริ่มกลับมามีสัญญาณที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันธุรกิจด้านบริหารความมั่งคั่ง ทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ขณะเดียวกันธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็เข้าสู่ช่วง High season ที่จะมีแรงซื้อกองทุนเข้ามาสูงกว่าทุกช่วงของปี และอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความโดดเด่นของ XPG คือธุรกิจให้สินเชื่อ ที่เติบโตอย่างโดดเด่นจากการขยายฐานลูกค้า Private Credit
ธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตโดดเด่นในช่วงไตรมาส 4/2568 ได้แก่ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “SiriHub2” โดยมีอาคารสำนักงาน Siri Campus มูลค่าประเมินกว่า 2,500 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินอ้างอิง และมีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (เครดิตเรตติ้ง BBB+) เป็นผู้เช่าหลักเพียงรายเดียว โครงสร้างการลงทุนแบบใหม่ของ SiriHub2 ให้ผลตอบแทนคงที่ 6% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 3 ปี พร้อมสิทธิได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดโครงการ เปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อครั้งแรก (ICO) ในราคาโทเคนละ 10 บาท ขั้นต่ำ 1,000 บาท
ขณะเดียวกันธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ที่ให้บริการทั้งกองทุนรวม และบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลในสินทรัพย์ทั้งในตลาดและนอกตลาด ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM)เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โดดเด่นในปีนี้โดยเฉพาะการเปิดตัวกองทุนใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง เช่น การเปิดตัว กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม(X-NUCTECH)ที่ล่าสุด (วันที่ 29 ตุลาคม 2568) ให้ผลตอบแทนแล้ว 39.05% นอกจากนี้ยังมีกองทุน X-EMBOND ลงทุนในตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจผันผวน เพื่อเป็นทางเลือกในการล็อกผลตอบแทนสูงก่อนจะเข้าสู่เทรนด์ดอกเบี้ยขาลง ขณะเดียวกันยังเปิดกองทุนใหม่ ที่เน้นเทคโนโลยีเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน เช่นกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ X-QUANTUMลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจเกี่ยวกับ ‘เทคโนโลยีควอนตัม’ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดขายครั้งแรก (IPO) ช่วงวันที่27 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2568 และเริ่มซื้อ–ขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่6 พฤศจิกายน 2025 เป็นต้นไป ลงทุนเริ่มต้นเพียง5,000 บาท ผ่านXSpring Mobile Applicationหรือ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดกองทุนรวมอีกหนึ่งกองทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
นอกจากนี้ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน KTX ครองส่วนแบ่งการขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 20%สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และความเข้าใจเชิงลึกในตลาดต่างประเทศ เช่นการบริการ DR Night Desk ที่ให้บริการนอกเวลาทำการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 – 03.00 น.ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้แบบเรียลไทม์แม้ในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักในสหรัฐ ฯ และยุโรปเปิดทำการสะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการลงทุนให้เข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด
อีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่นคือ ธุรกิจสินเชื่อ ทั้งPrivate Credit ของ XPG ที่ได้รับปัจจัยบวกจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้สถาบันทางการเงินขนาดใหญ่เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ จึงทำให้เกิดโอกาสธุรกิจจากกลุ่มที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น ๆ เช่น ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ง XPG ได้ออกแบบโซลูชันโครงสร้างหนี้ที่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์และเฉพาะตัว ภายใต้แนวทางการทำงานร่วมกันของ Ecosystem ในกลุ่มธรุกิจการเงิน XSpring ซึ่งเชื่อมโยงบริการจากหลากหลายธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น ลูกค้าที่ใช้บริการด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และลูกค้ากองทุน สามารถส่งต่อมาที่สินเชื่อได้ทันทีเมื่อฝั่งลูกค้าธุรกิจต่าง ๆ ต้องการเสริมสภาพคล่อง ขณะที่ลูกหนี้คุณภาพดีจากสินเชื่อก็สามารถเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์กองทุน หรือ โทเคนดิจิทัล รวมถึงธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผ่าน บล.กรุงไทย เอกซ์สปริง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารโครงการ Co-Lending Program เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่ม Ultra Wealth ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อ ร่วมกับภาคธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 นั้น กลุ่ม XSpring จะยังคงเดินหน้าธุรกิจด้วย Ecosystem ของกลุ่มบริษัทที่มีบริการทางการเงินอย่างครบวงจรที่ครอบคลุมด้วยบริการทางการเงิน 6 ธุรกิจ ให้บริการผ่านบริษัทลูกและบริษัทในเครือ ได้แก่
1. บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking)ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการออกตราสารทุน การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การออกตราสารหนี้ การระดมทุนผ่านรระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
2. ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage) ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) และสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital)
3. ธุรกิจสินเชื่อ (Debt Financing)โดย XPG ให้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัทที่มีศักยภาพสูง ต่อยอดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพแต่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ด้วยการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ปัจจุบันมีพอร์ตสินเชื่อรวมที่ 4,500 ล้านบาท
4. ธุรกิจการลงทุน (Investment) โดย XPG ได้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดโดยเฉพาะบริษัทมีมีศักยภาพและเป็นเทรนด์แห่งอนาคต
5. ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้บริการทั้งกองทุนรวม และบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลในสินทรัพย์ทั้งในตลาดและนอกตลาด ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) ซึ่งในปีหน้ามีแผนขยายช่องทางการขายผ่านพาร์ทเนอร์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
6. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Distressed Asset Management) อีกหนึ่งธุรกิจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มXSpringผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด หรือ XSpring AMC ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์ในพอร์ตแล้ว 4,000 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนี่งธุรกิจที่จะมีความโดดเด่นในอนาคต
“เราสร้าง Ecosystem ของกลุ่ม XSpring เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางการเงินให้กับลูกค้าทุกราย รวมถึงสังคม ในฐานะตัวกลางเชื่อมโยงภาคธุรกิจที่ต้องการเงิน และนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ยั่งยืน เราสร้างบริการทางการเงินที่ครบวงจรทั้งการลงทุนแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล สะท้อนศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม และยังสร้างกิจกรรมส่งต่อความรู้เพื่อมอบความยั่งยืนทางด้านการเงินไปสู่กลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือกลุ่มอาชีพเปราะบาง เป็นต้น ”นางสาววรางคณากล่าว