NDRชงบอร์ดหลังEGมาเลเซียเทนเดอร์ ฯ

"เอ็น.ดี. รับเบอร์ " เตรียมชงบอร์ด 24 พ.ย.นี้ หลัง EG มาเลเซีย (ผู้ถือหุ้นเดิม) ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ NDR ในจำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 17.51% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดย EG จะทำคำเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 1.50 บ. ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างบริหารงาน
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ N.D. Rubber เปิดเผยว่า NDR ได้ รับหนังสือแสดงเจตนาการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดย EG Industries Berhad ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
โดย EG ได้แจ้งมายัง NDR ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EG ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NDR เพิ่มเติม โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคา 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NDR จะต้องมีมติอนุมัติให้ EG เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และ EG ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อน
ทั้งนี้ NDR จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2568 เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และจะทำการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ EG มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และภายหลังการทำรายการดังกล่าวทางกลุ่มครอบครัว “สัมฤทธิวณิชชา” ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
ทั้งนี้ EG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้มาจากการเข้าลงทุนธุรกิจและบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ติดอันดับ Top 3 ในประเทศมาเลเซียและมีรายได้จากกลุ่ม 5G ทั้งในประเทศและการส่งออก