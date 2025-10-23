อาจได้วัดกับฝูงบินรัสเซีย!สวีเดนเผนยูเครนเล็งซื้อ'กริพเพน'150ลำ ท่ามกลางความตึงเครียดกับมอสโก

ยูเครนอาจจัดซื้อฝูงบินขับไล่กริพเพน ในจำนวนสูงสุด 150 ลำ จากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอูลฟ์ คริสเตอร์สสัน แห่งสวีเดนในวันพุธ(22ต.ค.) หลังมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตนายกระดับความร่วมมือด้านการบินระหว่าง 2 ชาติ
ในการแถลงข่าวเคียงข้างประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ทาง คริสเตอร์สสัน กล่าวว่าหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวจะก่อเงื่อนไขสำหรับ "ข้อตกลงอุตสาหกรรมป้องกันตนเองที่ใหญ่โตมากๆ" เขากล่าว "บางทีอาจเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นกริพเพน อี ราวๆ 100 ถึง 150 ลำ ที่เวลานี้เริ่มต้นผลิตแล้ว" พร้อมระบุข้อตกลงนี้อาจมีกรอบเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ปี
คริสเตอร์สสัน เน้นย้ำว่าการลงนามในหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนาน ในหนังสือไม่ได้กำหนดวันเวลาอย่างเจาะจง เพียงแต่บอกว่ามันเป็นหนังสือในลักษณะไม่มีพันธะผูกผัน อย่างไรก็ตาม คริสเตอร์สสัน คาดหมายว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินล็อตแรกแก่ยูเครน "ภายใน 3 ปีข้างหน้า ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน"
"กริพเพนมีความสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับกองทัพของเรา" เซเลนสกีกล่าว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี พอล จอนสัน รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดน เผยว่า "ยังต้องเคาะรายละเอียดต่างๆอีกมากมาย" ทั้งในแง่ของการยกระดับการผลิต ฝึกฝนและการเงิน "อย่างไรก็ตามถ้าประเทศของเราทั้ง 2 มีความตั้งใจ มันก็จะมีหนทางหนึ่งๆเสมอ"
นายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สสัน บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "ก้าวย่างหนึ่งๆที่สำคัญ" ในประเด็นเกี่ยวกับการเงิน อาจได้รับการคลี่คลาย ครั้งที่คณะมนตรียุโรปจะพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้มาใช้เพื่อยูเครนได้หรือไม่ ในเร็ววันนี้
คริสเตอร์สสัน เผยว่าเขาและเซเลนสกี จะบินไปยังกรุงบรัสเซลส์ เพื่อร่วมพูดคุยหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย
มิชาเอล โจฮันส์สัน ซีอีโอของ Saab ผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่กริพเพน ซึ่งปรากฏตัวในงานแถลงข่าวด้วย เน้นย้ำว่า "จำเป็นต้องบรรลุทางออกด้านการเงินเสียก่อน" แต่เขาแย้มว่าทางบริษัทจะเริ่มขบคิดเกี่ยวกับแนวทางยกระดับการผลิตล่วงหน้า "เรายังไม่ได้ทำสัญญากันในวันนี้ แต่มันเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญมากๆ" เขาบอกกับเอเอฟพี
เมื่อปีที่แล้ว สวีเดน ระงับแผนส่งเครื่องบินขับไล่กริพเพนไปยังยูเครน หลังบรรดาชาติพันธมิตรเรียกร้องให้ความสำคัญลำดับต้นๆกับการมอบเอฟ-19 ที่ผลิตโดยอเมริกา แก่เคียฟก่อน
(ที่มา:เอเอฟพี)