LPH กำไร 9 เดือนโต 141% ปันผลอีกหุ้นละ5 สต.

โรงพยาบาล ลาดพร้าว “ประกาศผลงานงวด 9 เดือนของปี 2568 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 150.68 ลบ. โต 141.2% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,973.80 ลบ. โต 9.97% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล ปี 2568 ครั้งที่ 2 หุ้นละ 0.05 บาท เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งใหม่ 2 แห่ง “รพ.จักษุอินเตอร์ฯ ลาดพร้าว และรพ.ศัลยกรรมเฉพาะทางรวมผ่าตัดหัวใจครบวงจร ” คาดเปิดบริการต้นปี 2570
ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เปิดเผยว่าผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 มีกำไรสุทธิรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 150.68 ล้านบาท เติบโตขึ้น 141.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,973.80 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.97% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยมีรายได้จากการรักษาพยาบาลและบริการที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 9 เดือน จำนวน 1,555.28 ล้านบาท โต 2.4% แม้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้รักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกรวมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ชำระเงินเอง เติบโตขึ้น 2.7% และรายได้จากโครงการประกันสังคมโต 8.3% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการขยายขอบเขตการดูแลสุขภาพของโครงการประกันสังคม การเพิ่มขึ้นการชำระเงินเองร่วมกับการใช้สิทธิของผู้ประกันตนในการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้รักษาพยาบาลยังคงได้รับผลกระทบจากการลดลงของผู้มาใช้บริการต่างชาติ รวมถึงผู้มาใช้บริการผู้ป่วยในประมาณ 5.9% โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา สืบเนื่องจากปัญหาต่อเนื่องของแนวชายแดน
นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทย่อย AMARC เพิ่มขึ้น 54.1% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มบริการตรวจวิเคราะห์ ที่ขยายตัวอย่างโดดเด่น จากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมากขึ้น สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในงวดไตรมาส 3/2568 มีรายได้รวมอยู่ที่ 667.84 ล้านบาท เติบโตเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ 59.82 ล้านบาท เติบโต 48.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2568 ครั้งที่ 2 เป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 ธันวาคม 2568
สำหรับแนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส 4 ช่วงโค้งสุดท้ายของปี เชื่อว่ายังมีการเติบโตที่ดี เป็นช่วงปลายฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารักษาเพิ่มขึ้น โดยแผนธุรกิจในปี 2568 บริษัทวางเป้าหมายรายได้รวมเติบโตที่ระดับ 15% จากปีก่อน ซึ่งภาพรวมปัจจุบันคนไข้ทั่วไปกลับมาเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ทั้งคนไข้นอก (OPD) และคนไข้ใน (IPD) โดยสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มผู้ป่วยจากประกันสังคม (สปส.) ราว 45% เเละกลุ่มผู้ป่วยเงินสดราว 55% ขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติทยอยกลับมาใช้บริการมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้จากตะวันออกกลาง และพม่า ซึ่งสนใจเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
พร้อมเดินหน้าลงทุนสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ รพ.จักษุอินเตอร์ฯ ลาดพร้าว และรพ.ศัลยกรรมเฉพาะทางรวมผ่าตัดหัวใจครบวงจร ได้มีการออกแบบเป็นอาคารสีเขียว (Green Building) เทรนด์รักษ์โลก และการปรับปรุงอาคารเก่าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ งบลงทุนอยู่ที่ราว 1,000 ล้านบาท โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางใหม่ 2 แห่ง จะแล้วเสร็จปลายปี 2569 พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2570 หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับคนไข้ไทยพรีเมี่ยมและคนไข้ต่างชาติ ซึ่งจะเป็นฐานรายได้สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยเงินสดในอนาคตด้วย