สภาพัฒน์ เผย GDP Q3/68 โต 1.2% ลดครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส ไม่ฟันธง ศก.ถดถอยเชิงเทคนิค

น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือ สภาพัฒน์ แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/68 ขยายตัวได้ 1.2% ชะลอตัวลงจากไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 2.8% ซึ่งหากปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 จะลดลง 0.6% จากไตรมาส 2/68 โดยเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส
ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เศรษฐกิจไทย ขยายตัวได้ 2.4%
- ด้านการใช้จ่าย พบว่า การอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการลดลง
- ด้านการผลิต การขายส่งและการขายปลีกขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนสาขาเกษตรกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสาขาการก่อสร้างปรับตัวลดลง
- ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.76% ต่ำกว่าไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 0.88% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ยังติดลบต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ -0.7% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เฉลี่ยอยู่ที่ 0.8%
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.7 พันล้านดอลลาร์ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนก.ย.68 อยู่ที่ 262.4 พันล้านดอลลาร์ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนก.ย.68 มีมูลค่าทั้งสิ้น 12.23 ล้านล้านบาท คิดเป็น 64.8% ของ GDP
"เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ส่วนหนึ่งมีผลมาจากความเชื่อมั่นด้วย ซึ่งในช่วงนี้ส่วนหนึ่งมาจากประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองค่อนข้างเยอะในช่วงนั้น และมีปัจจัยภายนอกจากความขัดแย้งกับกัมพูชา ส่วนปัจจัยภายในมาจากภาคการผลิตที่มีผลกระทบเยอะ เนื่องจากมีการปิดโรงกลั่นน้ำมัน ทำให้การผลิตลดลง" น.ส.อ้อนฟ้า ระบุ
ส่วนการที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส จะมีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคได้หรือไม่นั้น เลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวว่า หากพิจารณาเฉพาะแค่ข้อมูลในส่วนนี้ อาจยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่ามีโอกาสจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพราะประเด็นนี้ต้องพิจารณาข้อมูลจากหลายด้าน ทั้งข้อมูลด้านการเงิน และด้านการคลังประกอบกันไปด้วย
"การพิจารณาเรื่องนี้ ต้องดูหลายด้าน เพราะเรื่องเศรษฐกิจต้องดูทั้งข้อมูลการเงิน การคลังประกอบกัน การจะคาดการณ์ว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน หากจะมองเพียงเท่านี้ อาจยังไม่เพียงพอ" เลขาธิการสภาพัฒน์ ระบุ