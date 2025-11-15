ชวนลุย GSB METAVERSE! ตะลุยด่าน ล่าเหรียญ พิชิตรางวัล

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สนุกกับ ออมสินเมตาเวิร์ส ได้! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาทำภารกิจสุดมันส์ในโลกเสมือนจริง เพื่อชิงรางวัลรวม 500 รางวัล
ภารกิจง่ายๆ เพื่อพิชิตรางวัล (ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พ.ย. 68 เวลา 23.59 น.)
1. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมที่: https://forms.office.com/r/JeXX2C65p2?origin=lprLink
2. เข้าสู่ระบบ GSB METAVERSE ที่: https://to.gsb.or.th/RGq9qFE
3. Login ด้วย Email หรือ Facebook เพื่อเล่นเกมใน ออมสินดิจิทัลฮอลล์ ทุกวัน! (โหมด Guest Mode ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะ)
รางวัลสำหรับ 500 อันดับแรก ที่สะสมเหรียญสูงสุด!
- อันดับที่ 1 – 20: รับเลย! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex (รางวัลละ 2 ใบ)
- อันดับที่ 21 – 500: รับเลย! กระปุกออมสินลาย "ไหลมาเทมา" (1 คน / 1 สิทธิ์)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่ 4 ธ.ค 2568 เวลา 16.30 น. ผ่าน https://www.gsb.or.th
*หมายเหตุ: ลูกค้ามีสิทธิได้รับของรางวัลไม่เกิน 1 รางวัล ตลอดกิจกรรม
**รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด