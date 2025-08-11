12 สิงหานี้ควงคุณแม่ดูหนังฟรี

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ต้อนรับ “วันแม่แห่งชาติปี 2568” มอบสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก SF+ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่ รับสิทธิ์พาคุณแม่ชมภาพยนตร์ด้วยกันฟรี 1 ที่นั่ง จำนวน 20,000 สิทธิ์ สำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ (เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat, Premium Seat, Prime Seat สำหรับโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่นั่ง Executive Seat สำหรับสาขาเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ) สำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะสาขาที่ร่วมกิจกรรม
และสมาชิก SF+ ผู้หญิง รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ ประเภท GENERAL หรือ SENIOR ฟรี! (จากปกติ 100 บาท) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 สิงหาคม 2568 ที่จุดบริการลูกค้า โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก SF+ ได้ฟรีที่ เว็ปไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SF Cinema และสามารถตรวจสอบเภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ และรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SF Cinema, แอปพลิเคชั่น SF Cinema, www.sfcinema.com พร้อมทั้งติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ทางโซเชียลมีเดีย SF cinema