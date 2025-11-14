DOD กำไรงวดนี้เติบโต35%

ดีโอดี ไบโอเทค โชว์งบไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 10.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.04% ส่งผลให้ 9 เดือนแรก มีกำไร 46.81 ล้านบาท เติบโต 128.63% ด้าน CEO ย้ำผลประกอบการของ DOD ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ติดต่อกัน 5 ไตรมาส
นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 สะท้อนผลสำเร็จของการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 10.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 7.42 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 35.04% อีกทั้งบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ระดับเพียง 0.18 เท่า และมีสภาพคล่องสูงที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2568 โชว์ศักยภาพการเติบโตของกำไรอย่างโดดเด่น สามารถพลิกจากปีก่อนที่ผลขาดทุน 163.51 ล้าน เป็นกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 46.81 ล้านบาท หรือ คิดเป็นการเติบโต 128.63% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
“DOD มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิ ติดต่อกัน 5 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 3/2567 จนถึง ไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ มียอดออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้นประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึง การฟื้นตัวของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ คาดว่าหลังจากนี้ ภาพรวมของบริษัทฯ จะปรับตัว ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ DOD ยังคงเดินหน้าธุรกิจแบบเชิงรุกในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทมีผลงานโดดเด่นในการคิดค้นสูตรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสารสกัดจากสมุนไพรไทย ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ ส่งผลให้มีออเดอร์การผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมรองรับคำสั่งผลิตจากลูกค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมการตลาดในช่วงปลายปี ซึ่งจะช่วยผลักดัน ให้บริษัทก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน