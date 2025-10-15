DOD อานิสงส์ “เจนนี่ ฟีเวอร์” ไลฟ๋ขายของดันยอดพุ่ง

ดีโอดี ไบโอเทค เผยไตรมาส 4 สดใส รับอานิสงส์ “เจนนี่ ฟีเวอร์” ไลฟ์สดขายของ ดันยอดสั่งผลิตออเดอร์ซ้ำเดือน ต.ค. พุ่ง 20-30% หลัง 3 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง สร้างปรากฏการณ์ยอดขายทะลุ 10 ล้านบาทภายในไม่กี่นาที พร้อมส่งซิกมีกลุ่มอินฟลูฯ หรือ เจ้าของแบรนด์ชื่อดัง เตรียมจ่อคิวไลฟ์สดกับเจนนี่ ต่อเนื่อง มั่นใจดันยอดผลิตทะลักต่อ
นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เปิดเผยว่า จากปรากฏการณ์กระแสไลฟ์สด “เจนนี่ฟีเวอร์” ในช่วงที่ผ่านมา หนุนให้ยอดผลิตออเดอร์ ทั้งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ คอลลาเจน เฉพาะเดือนตุลาคม เติบโตเพิ่มขึ้น 20-30% เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 3 อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ชื่อดัง ซึ่งผลิตออเดอร์สินค้ากับ DOD ได้เข้าร่วมไลฟ์สดกับเจนนี่ ส่งผลให้ยอดขายสินค้า ของอินฟลูเอนเซอร์ 2 ใน 3 ราย มียอดขายแตะระดับ 10 ล้านบาทอย่างรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้มีคำสั่งผลิตออเดอร์ซ้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-6 ล้านบาทต่อราย
และในเร็วๆ นี้ ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ หรือ ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของ DOD อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เตรียมทยอยไลฟ์สดกับเจนนี่อย่างต่อเนื่อง และจากปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะหนุนให้รายได้จากยอดการผลิตใน ไตรมาส 4/2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
“ปรากฏการณ์เจนนี่ ฟีเวอร์ ไลฟ์สดขายของ มีกลุ่มลูกค้าที่มาผลิตผลิตภัณฑ์กับ DOD เข้าร่วมกิจกรรม หลายราย และสามารถสร้างยอดขายจากการไลฟ์สดครั้งนี้ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดคำสั่งซื้อเข้ามาสูงกว่าปกติ บางรายจากปกติมีคำสั่งการผลิตเฉลี่ย 20,000 กล่องต่อเดือน แต่จากไลฟ์สดในช่วงข้ามคืน สินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกไม่เพียงพอต่อยอดสั่งซื้อจากการไลฟ์สด ทำให้ต้องสั่งผลิตออเดอร์ซ้ำจาก DOD เข้ามาเพิ่ม 3-4 เท่าตัว ซึ่งจากอานิสงส์ดังกล่าวหนุนให้ยอดคำสั่งผลิตเดือน ต.ค.สูงขึ้น”
แม้ยอดออเดอร์การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ แต่ด้วยมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของ DOD สามารถ Support ลูกค้า เนื่องจากเรามีนวัตกรรมไลน์การผลิตในโรงงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผลิตที่ครบทุกมิติ ทำให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของเจ้าของแบรนด์ที่มีเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจระหว่าง DOD ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และ ผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของแบรนด์สามารถเติบโตควบคู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
“ด้วยจุดแข็งสำคัญของ DOD ที่สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ทีมงานด้านงานวิจัย (R&D) มีผลงานด้านคิดค้นสูตรผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสารสกัดจากสมุนไพรไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงและการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้มีออเดอร์การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาโดยตลอด
เนื่องจากมีฐานการผลิต (Production Base) ที่มีมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งถูกออกแบบเป็น Clean Room โดยได้รับการการันตีระดับมาตรฐานการผลิต GMP, GHPs, HACCP, ISO 22000, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025 สู่การยกระดับบริษัทฯ ให้เป็น “Manufacturing Brand Company” ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในระดับสากล”