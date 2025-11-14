TPS กำไร Q3พุ่ง 58% หนุนรายได้ปีนี้โตต่อเนื่อง

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3/68 ทำสถิติสูงสุดใหม่! ทะยาน 39.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.60% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักโตแรง ฟากซีอีโอมั่นใจไตรมาสสุดท้ายปีนี้ยังสามารถทำผลงานออกมาได้ดี ปัจจุบันมี Backlog 1,667 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ผลักดันรายได้ปี 68 เติบโต 20-25% ตามแผน
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 39.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.60% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 25.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ และมีรายได้รวม 400.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 374.11 ล้านบาท
ขณะที่ งวด 9 เดือนปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 99.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.99% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 74.67 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,146.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.95% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 1,082.50 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจหลักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.รายได้จากการจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ2.รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย
“รายได้และกำไรในไตรมาส 3/2568 และงวด 9 เดือนของปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ทั้งในส่วนของ TPS และกลุ่มบริษัทย่อย มีการบริหารจัดการและปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามแผน โดยการนำ AI มาใช้พัฒนาบริการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 43.96% และภาคเอกชน 56.04%” นายบุญสม กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า สำหรับช่วงไตรมาส 4/2568 มั่นใจว่า ยังสามารถทำผลงานให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตในปีนี้ที่ 20-25% จากปีก่อน ด้วยงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีจำนวน 1,667 ล้านบาท ขณะเดียวกัน TPS และ กลุ่มบริษัทย่อย ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำมาเพิ่มพอร์ต Backlog ที่มีอยู่ ตลอดจนถึงปี 2569 บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งการขยายฐานลูกค้าและการขับเคลื่อนโซลูชัน ด้านงาน Cyber, AI, Smart Health การเพิ่มรายได้ประจำ เช่น งานด้าน Maintenance Service Agreement (MA) พร้อมทั้ง เร่งการเติบโตของกลุ่มบริษัท