BKGIอวดรายได้ 9 เดือนแตะ 242.50 ล.

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น เปิดผลงาน 9 เดือนปี 2568 รายได้แตะ 242.50 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19.32 ล้านบาท ฟากซีอีโอเผยรุกขยายการลงทุนการให้บริการทางแพทย์จีโนมิกส์ และการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม ร่วมกับทางพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใส่เงินเพิ่มทุนบริษัทย่อย “โอมิกส์สเฟียร์” รุกขยายธุรกิจสุขภาพครบวงจร
ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 242.50 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 19.32 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีรายได้รวม 90.13ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.29% และมีกำไรสุทธิ 6.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.31% ซึ่งทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์แบบไม่รุกล้ำ หรือ NIPT (NIPT : Non-Invasive Prenatal Testing )อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายการลงทุนด้านการให้บริการทางแพทย์จีโนมิกส์ และการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม ร่วมกับทางพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โอมิกส์สเฟียร์ จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่ BKGI ถือหุ้นสัดส่วน 99.99% เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพครบแบบวงจร ทั้งด้านการวิจัย เทคโนโลยี ตรวจวิเคราะห์ และจำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงสร้างพันธมิตรกับหน่วยภาครัฐและเอกชนด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลสุขภาพ พัฒนาแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ และระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลตรวจ คำแนะนำ และการดูแลสุขภาพในรูปแบบ Personalized Health ผ่านแอปพลิเคชัน และระบบ AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอย่างแม่นยำ
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2568 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์แบบไม่รุกล้ำ หรือ NIPT (NIPT : Non-Invasive Prenatal Testing) ในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ที่จะทยอยรับรู้รายได้เต็มไตรมาส จะมาช่วยสนับสนุนภาพรวมของผลดำเนินงานโดยรวมในปี 2568 ให้เติบโตเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตดี เนื่องจากบริการดังกล่าวเป็นงานเฉพาะทางที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง ช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี
นายกิตติคุณ รอดรังนก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ที่ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายเครื่องมือห้องปฏิบัติการควบคู่น้ำยารายเดือน รวมถึงการจัดจำหน่ายน้ำยาเฉพาะทางที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตที่ดีในอนาคต
BKGI ดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มุ่งเน้นบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมและจีโนมิกส์แบบครบวงจร โดยมีรายได้หลักจากการตรวจคัดกรองพันธุกรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสถานพยาบาลและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากกลุ่ม BGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ช่วยเสริมความสามารถในการให้บริการที่แม่นยำและแข่งขันได้ในประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาห้องแล็ปต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของบริษัทฯ