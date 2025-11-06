กรุงศรี คอนซูมเมอร์ลุ้นไตรมาสสี่ใช้จ่ายฟื้น-ดันยอดทั้งปีแตะ4แสนล้าน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลยังคงมีแนวโน้มเติบโตช้า ผลประกอบการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 ยังทรงตามภาวะเศรษฐกิจ ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย ลดรายจ่ายฟุ่มเฟื่อย ลุ้นโค้งสุดท้ายฤดูกาลจับจ่าย-แคมเปญกระตุ้นดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแตะ 400,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 94,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้าง 143,000 ล้านบาท
นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน บุคคล อันประกอบไปด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส เปิดเผยว่า ผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2568 ในภาพรวมนับว่ายังเติบโตดีกว่าตลาดทั้งในแง่ของจำนวนบัตรและยอดใช้จ่ายผ่านบัตร โดยมียอดบัญชีลูกค้าใหม่ 422,800 บัญชี ลดลง 4.7%, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 286,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%, ยอดสินเชื่อใหม่ 68,400 ล้านบาท ลดลง 2.2% และยอดสินเชื่อคงค้าง 134,300 ล้านบาท ลดลง 2.6% ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.3% ทรงตัวจากปีก่อนสำหรับบัตรเครดิต และ 2.2%บดลงจากปีก่อนที่ 2.5% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม
"อย่างที่รู้กันว่าปีนี้เป็นปีที่ยาก เป็นปีที่ท้าทาย ผลประกอบการไตรมาส 3 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์นั้น หากดูในมิติของการเติบโตถือว่าไม่ดีดังที่เห็นได้จากตัวเลขต่างๆ แต่ถ้าดูในมิติที่เทียบกับตลาดแล้วก็ถือว่าพอใจท่ามกลางสภาวะโดยรวมไม่ค่อยดี ภาพรวมเศรษฐกิจที่หดตัวมาตั้งแต่แผ่นดินไหวยังขึ้นๆลงๆ เรียกได้ว่ายังอ่อนไหว ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักค้ำประกันกระทบมากสุด ขณะที่คุณภาพหนี้นั้นถือว่าดี เพราะเป็นตัวเลขเอ็นพีแอลที่ทรงตัว-ลดลงในสภาวะที่ยอดสินเชื่อลดลง"
สำหรับหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดเรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. ประกันภัย, 2. ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ,
3.ปั๊มน้ำมัน, 4. ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน และ 5. ช้อปออนไลน์ ส่วนหมวดใช้จ่ายที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชั่น, 2. แอปดิลิเวอรี่ 3, กองทุนรวม, 4. ตัวแทนท่องเที่ยว และ 5. ซูเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านสะดวกซื้อ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคระมัดระวังมากขึ้น ชะลอการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย เน้นการใช้จ่ายในหมวดที่จำเป็นและการวางแผนระยะยาวมากขึ้น
ด้านแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน บุคคลยังคงเติบโตช้าจากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลง, ภาระหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูง, รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่ยังคงไม่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวและจับจ่าย ประกอบกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ สั้น เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส, เที่ยวดีมีคืน ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกำลังซื้อในระบบ โดยเฉพาะในหมวดสินค้า อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมธุรกิจ และอาจต่อยอดส่งผลดีไปถึงช่วงต้นปี 2569 ได้ พร้อมกันนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้ผนึกกำลังบัตรเครดิตในเครือทั้งหมดจัดโปรโมชันเพื่อตอบรับฤดูกาลจับจ่ายและลดภาระให้ผู้ถือ "กรุงศรีช่วยคุณเปย์เซฟ" มอบเครดิตเงินคืน สูงสุด 10% ในหมวดใช้จ่ายที่ผู้บริโภคนิยมใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เติมน้ำมัน เป็นต้น 11 พ.ย. 2568 - 31 ม.ค. 2569 เป็นต้น
ขณะที่การปรับโฉมภาพลักษณ์-สิทธิประโยชน์บัตรใหม่ทั้ง บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ใหม่
,บัตรเครดิตโลตัส ,บัตรเครดิต กรุงศรี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงนั้น ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และจะมีในซีรีย์ต่อไปในปีหน้า
นายอธิศกล่าวอีกว่า จากการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะตลาดดังกล่าว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คาดว่าจะทยอยเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องและประเมินว่า ภายในปี 2568 จะมีบัญชีลูกค้าใหม่ 578,000 บัญชี ลดลง 2.7%, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 400,000 ล้านบาท เติบโต 2%, ยอดสินเชื่อใหม่ 94,000 ล้านบาท ลดลง 1.3% และยอดสินเชื่อคงค้าง 143,000 ล้านบาท ลดลง 2.2%