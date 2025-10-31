นักวิเคราะห์เตือนจุดจบขาขึ้นบิทคอยน์คาดเป้าราคาแตะ 142,000 ดอลลาร์ ก่อนพักฐานรอบใหญ่

“เควิน สเวนสัน” (Kevin Svenson) นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ออกมาให้มุมมองล่าสุดต่อแนวโน้มตลาดบิทคอยน์โดยประเมินว่ารอบขาขึ้น (Bull Market) ที่กำลังดำเนินอยู่ใกล้ถึงจุดสิ้นสุด พร้อมตั้งเป้าราคาสูงสุดไว้ที่ 142,000 ดอลลาร์ ก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานใหม่อีกครั้ง
ในวิดีโอวิเคราะห์กลยุทธ์ผ่านช่อง YouTube ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 83,800 คน สเวนสันระบุว่า “แรงผลักดันสำคัญของราคาสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงบิทคอยน์มาจาก ‘ความมั่นใจของนักเก็งกำไร’” ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนราคาให้พุ่งขึ้นต่อเนื่อง
เขาชี้ว่า ท่ามกลางสัญญาณที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เตรียมลดดอกเบี้ยและผ่อนคลายนโยบายการเงิน (reversal of quantitative tightening) นักลงทุนเริ่มกลับมาเพิ่มแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะคริปโต ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาบิทคอยน์ให้ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้อีกระลอก
อย่างไรก็ตาม สเวนสันเตือนว่า ศักยภาพขาขึ้นของบิทคอยน์ในรอบนี้อาจมีขีดจำกัด แม้จะยังมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดหมี (bear market) รอบต่อไปอาจไม่รุนแรงเท่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
“บิทคอยน์ทำหน้าที่ของมันแล้ว จากระดับ 15,000 ดอลลาร์จนมาถึงจุดนี้ ในมุมมองของผม ราคาปลายรอบอยู่ที่ราว 142,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดออกทำกำไรที่เหมาะสม ไม่ว่าจะสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ไม่สำคัญนัก ถ้า BTC ถึงระดับนั้น ก็ถือว่ารอบนี้จบสมบูรณ์” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า “แม้บิทคอยน์จะทำจุดสูงสุดในช่วงดังกล่าว แต่หาก Fed หยุดคุมเข้มนโยบาย (QT) และหันมาลดดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นในตลาดจะฟื้นตัว และราคาก็อาจทรงตัวในระดับสูงได้อีกระยะหนึ่ง” สเวนสัน กล่าว
สเวนสันยังเตือนด้วยว่า แม้แนวโน้มโดยรวมจะดูเป็นบวก แต่ตลาดอาจเผชิญการกระจายตัวของแรงขาย (distribution pattern) ในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานที่รวดเร็วในระยะสั้น “มันอาจไม่เหมือนกับปี 2564-2565 ที่ Fed ใช้นโยบายรัดเข็มขัดอย่างเข้มข้น ครั้งนี้อาจเป็นการย่อตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ตลาดยังต้องจับตาแรงเทขายที่จะตามมาเมื่อรอบนี้จบลง” เขากล่าวทิ้งท้าย
ณ เวลาที่รายงานบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 109,966 ดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวัง ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าตลาดขาขึ้นอาจใกล้ถึงจุดสูงสุดในไม่ช้า