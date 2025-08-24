สหรัฐฯ ผ่านแผนเลือกตั้งฉบับใหม่ หลังอภิปรายเดือดกว่า 8 ชม.

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (24 ส.ค.) ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐเทกซัส ให้การอนุมัติขั้นสุดท้ายต่อความพยายามแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มที่นั่งใหม่ 5 ที่นั่ง
ขณะที่วุฒิสภาของรัฐ ลงมติตามแนวทางของพรรครีพับลิกัน ในการผ่านแผนเลือกตั้งฉบับใหม่ หลังการอภิปรายอย่างดุเดือดนานกว่า 8 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยกย่องแผนการเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านการอนุมัติว่า เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาการควบคุมสภาคองเกรส ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในปี 2569
