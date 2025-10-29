หุ้นปิดบวก 1.36 จุด แกว่งไซด์เวย์-วอลุ่มบางรอลุ้นผลประชุมเฟดหนุนไปต่อ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,315.64 จุด เพิ่มขึ้น 1.36 จุด (+0.10%) มูลค่าซื้อขาย 33,460.18 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,321.79 จุด ทำจุดต่ำสุดที่ 1,312.80 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 161 หลักทรัพย์ ลดลง 296 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 197 หลักทรัพย์
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ และมูลค่าซื้อขายค่อนข้างเบาบาง แต่หลังจากย่อลงมาแดนลบก็ยังเด้งกลับขึ้นมาเป็นบวกได้เล็กน้อยจากแรงซื้อหุ้น AOT DELTA และกลุ่ม ICT หนุนดัชนี
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน โดยตลาดยังรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้ และรอการประชุมเอเปคปลายสัปดาห์นี้เพื่อติดตามการการเจรจาการค้าระหว่างผู้นำสหรัฐและจีน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้หากเฟดปรับลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด และส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น อาจจะหนุนดัชนีให้ปรับตัวขึ้นไปต่อได้ โดยให้แนวต้าน 1,320-1,325 จุด แนวรับ 1,305-1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,061.60 ล้านบาท ปิดที่ 179.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,918.35 ล้านบาท ปิดที่ 41.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,872.14 ล้านบาท ปิดที่ 129.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,787.10 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,704.18 ล้านบาท ปิดที่ 227.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท