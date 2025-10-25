“อนุทิน” เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ มอบหมายภารกิจถวายงานพระศพ เลื่อนเดินทางไปมาเลเซีย

“อนุทิน” เรียกประชุม ครม.นัดพิเศษ มอบหมายภารกิจถวายงานพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเลื่อนเดินทางไปมาเลเซียเป็นวันพรุ่งนี้ ส่วนการประชุมเอเปคที่เกาหลีใต้มอบหมาย “สีหศักดิ์” ไปแทน
วันนี้(25 ต.ค.) สืบเนื่องจากมีประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 น.
ที่ประชุม ครม.วันนี้ คาดว่าจะหารือการมอบหมายภารกิจถวายงานพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวาย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมนายอนุทินมีกำหนดร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซีย ได้ยกเลิกภารกิจวันนี้ และคาดว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค. 68) เพื่อร่วมลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา โดยมีผู้นำสหรัฐฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้อาจมีการขอเลื่อนพิธีลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า หากไม่สามารถเลื่อนได้ จะมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ลงนามแทน
สำหรับการประชุมเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคย็องจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมแทน