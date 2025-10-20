ไบแนนซ์ไล่แบนบัญชีกว่า 600 ราย หลังพบโกงแอร์ดรอปผ่านบอทฟาร์ม

ยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มคริปโต “Binance” เดินเกมเด็ด ลุยแบนผู้ใช้กว่า 600 บัญชี หลังพบใช้เครื่องมืออัตโนมัติและบอทฟาร์มปั่นระบบแอร์ดรอป หวังยึดคืนความโปร่งใสในตลาดและปกป้องผู้ใช้งานจริง ขณะที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดหลักของ Web3 กำลังจับตาเข้ม มองว่ากรณีนี้อาจกลายเป็นต้นแบบคุมเข้มพฤติกรรมฉ้อโกงในวงการคริปโตทั่วเอเชีย
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Binance Wallet สร้างแรงสะเทือนในวงการคริปโตทั่วโลก โดยบริษัทประกาศว่าได้ ระงับบัญชีผู้ใช้กว่า 600 ราย ที่ใช้เทคนิคหลอกลวง เช่น เครื่องมืออัตโนมัติและบอทฟาร์ม (bot farms) เพื่อเอาเปรียบผู้ใช้รายอื่นในลักษณะการฉ้อโกงผลประโยชน์จากโปรแกรมแอร์ดรอปแบบไม่ชอบธรรม
การลงดาบครั้งนี้เน้นไปที่โครงการ Binance Alpha ซึ่งเป็นโปรแกรมภายในกระเป๋าเงินดิจิทัลของไบแนนซ์ที่มอบรางวัลแอร์ดรอปเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในโลก Web3 โดยบริษัทระบุว่าการตรวจสอบพบพฤติกรรม “ปั่นระบบแบบมีการประสานงาน” ซึ่งขัดต่อข้อตกลงการใช้งานของไบแนนซ์อย่างชัดเจน
เดินเกมเข้ม “เพื่อความเที่ยงธรรมของระบบ”
ไบแนนซ์ยืนยันว่าการกวาดล้างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ “รักษาความยุติธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้” โดยเฉพาะในช่วงที่การแข่งขันในตลาดคริปโตร้อนแรง และมูลค่าตลาด Web3 ของเอเชียกำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ บริษัทประกาศเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานกิจกรรมต้องสงสัย ผ่านลิงก์ทางการ พร้อมทั้งได้มีการตั้งรางวัลสูงสุดถึง 50% ของทรัพย์สินที่สามารถยึดคืนได้ สำหรับผู้ให้เบาะแสที่ตรวจสอบได้จริง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อสกัดกลโกงที่ฝังรากในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมานาน
นอกจากนี้ไบแนนซ์ยังเรียกร้องให้ผู้ใช้งานส่ง หลักฐานอย่างละเอียด เช่น ภาพหน้าจอ (screenshots) และรหัสผู้ใช้ (UIDs) เพื่อใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ
สะเทือนเกาหลีใต้ ตลาด Web3 รับลูกร่วมปรับกฎเข้ม
การเคลื่อนไหวของไบแนนซ์เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่ หน่วยงานกำกับการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) กำลังเร่งวางเกณฑ์ใหม่เพื่อควบคุมพฤติกรรมบนแพลตฟอร์มคริปโต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการกระเป๋าเงินและการแจกแอร์ดรอป ซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางปั่นราคาหรือฟอกเงิน
นักวิเคราะห์มองว่าการแบนครั้งนี้จะช่วย “ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส” ของทั้งตลาดโลกและเอเชียตะวันออก โดยเกาหลีใต้อาจนำกรณีไบแนนซ์เป็นกรณีศึกษาในการร่างกฎหมายคุมบอทฟาร์มและกิจกรรมแอร์ดรอปที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
สงคราม “บอท-โปร่งใส” จุดเปลี่ยนใหม่ของตลาดคริปโต
อย่างไรก็ตามกรณีของไบแนนซ์ไม่ได้เป็นเพียงการจัดการบัญชีผู้ใช้เท่านั้น แต่สะท้อนถึงการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่าง “เทคโนโลยีบอท” กับ “ความโปร่งใสของตลาด” ในยุคที่เงินดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยโค้ดและอัลกอริทึม ซึ่งการที่ ไบแนนซ์กล้าออกมาตัดวงจรโกงในระบบของตนเอง ถือเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมคริปโตกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ “ความน่าเชื่อถือ” กลายเป็นทุนใหม่ที่มีค่าสูงกว่าเหรียญใด ๆ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานพฤติกรรมผู้เล่นในตลาดทั่วโลกให้เข้าสู่กรอบความรับผิดชอบมากขึ้น
ท้ายที่สุด การแบน 600 บัญชีของไบแนนซ์อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการ “ล้างวงการคริปโต” ครั้งใหญ่ ที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ของโลก Web3 และการตอกย้ำมาตรฐานโลกไซเบอร์ที่ความโปร่งใสไม่ใช่แค่คำขวัญ แต่เป็นหัวใจของการอยู่รอดในเกมการเงินยุคดิจิทัล.