ASW อวด 9 เดือนกวาดยอดขายทะลุ1.7 หมื่นล.

”แอสเซทไวส์“โชว์ยอดขาย 9 เดือน 17,474 ล้านบาท หลังโครงการใหม่กระแสดีหนุนยอดขายสะสมแตะ 90% ของเป้าพรีเซลทั้งปี คอนโดใหม่บางเทา “วีวี่” (ViVi) Sold Out ทันทีภายในวันแรกที่เปิดขาย ประเมินตลาดอสังหาฯปลายปีได้อานิสงค์ดอกเบี้ยลด เตรียมปั้น “THE TITLE Balcony ในยาง” รับดีมานด์ต่างชาติ พร้อมเล็งเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ในภูเก็ตเพิ่มเติมจากแผน เร่งเครื่องลุยตลาดส่งท้ายปี มั่นใจยอดขายตามเป้า 19,500 ล้านบาท
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า ASW ยังคงรักษาการเติบโตด้านยอดขายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2568)
บริษัทสามารถทำยอดพรีเซลได้ถึง 17,474 ล้านบาท คิดเป็น 90% จากเป้าหมายทั้งปีที่ 19,500 ล้านบาท และเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% ซึ่งโครงการที่ทำยอดขายโดดเด่น คือโครงการเปิดใหม่ในช่วง Q3/2568 อย่างเคฟ แอลลี่ แจ้งวัฒนะ (KAVE Ally Chaengwattana) โครงการแคมปัสคอนโดตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย มูลค่า 1,000 ล้านบาท ตอบโจทย์กลุ่มนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ซื้อเพื่อลงทุน
รวมถึงโครงการ Leisure Residences ในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทย่อยในเครือ ซึ่งรับการตอบรับเป็นอย่างดีตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย โดยโครงการเดอะ ไทเทิล วิลล่า คิรารา (THE TITLE Villa Kirara) โครงการวิลล่าหรูระดับแฟล็กชิปภายในโครงการมิกซ์ยูส “The TITLE Park” บนทำเลบางเทา-เชิงทะเล มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ ส.ค. ที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจนมียอดจองเป็นจำนวนมาก และล่าสุด THE TITLE ได้ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการย่านบางเทา เปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมน้องใหม่กับโครงการ “วีวี่” (ViVi) A Stylish Condominiumมูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพห่างจากหาดบางเทาเพียง 700 เมตร ถือเป็นการเข้ามาพัฒนาโครงการในเซกเมนต์ใหม่ในราคาคุ้มค่าเพียง 3 ล้านบาทต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดขายเมื่อช่วงปลาย ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าและเหล่าเอเจนท์อย่างล้นหลาม จนสามารถปิดการขายได้ในวันเดียว สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างชาติที่มีต่อแบรนด์ของบริษัท
นายกรมเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังต้องจับตาทิศทางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์แม้เผชิญความท้าทายด้านกำลังซื้อ แต่มีแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่การท่องเที่ยวส่งสัญญาณบวกต่อเนื่องโดยเฉพาะภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ระบุว่าปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมช่วง 7 เดือนแรกกว่า 5.58 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวหลักมาจากรัสเซีย จีน และอินเดีย อีกทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยังคาดการณ์ว่ารายได้การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี้อาจสูงถึง 550,000 ล้านบาท หรือโตราว 10% จากปีก่อน ตอกย้ำว่าภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนทั่วโลก
สำหรับการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ASW มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การบริหารจัดการพอร์ตโครงการพร้อมอยู่ และการเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ตามแผนปี 2568 จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 22,000 ล้านบาท ตาม Strategic Location ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการที่พักอาศัยระยะยาว (Long-Stay) รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นที่จะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไฮซีซั่น Q4/2568 ถึง Q1/2569
โดยเตรียมเปิดตัวเดอะ ไทเทิล บาลโคนี ในยาง (THE TITLE Balcony Naiyang) โครงการ Leisure Condominium มูลค่า 3,800 ล้านบาท อีกหนึ่งโครงการไฮไลท์ที่จะช่วยขับเคลื่อนยอดขายในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ใกล้หาดกมลา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย โดยยังถือเป็น โลเคชั่นศักยภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รีสอร์ทหรู และวิลล่าระดับไฮเอนด์ จึงตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน โดยติดตามรายละเอียดได้ในเร็วๆ นี้
“ไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นช่วงสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการจะจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดผู้บริโภคที่กำลังพิจารณาซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งยังเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก ASW จึงเตรียมทั้งโครงการพร้อมอยู่ และเปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงพิจารณาเปิดโครงการใหม่ในภูเก็ตเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้ เนื่องจากกลุ่ม Leisure Residences ในภูเก็ตเป็นโครงการที่มีกระแสตอบรับดีมาตลอดตั้งแต่ต้นปี เรามั่นใจว่าภูเก็ตจะเป็นอีกแรงหนุนสำคัญที่ช่วยผลักดันยอดขายทั้งปีของ ASW ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 19,500 ล้านบาท” นายกรมเชษฐ์ กล่าว
สำหรับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 80 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA), แบรนด์ ดิ อาเบอร์ (THE ARBOR), แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมถึงแบรนด์ภายใต้ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “TITLE” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มูลค่าโครงการกว่า 132,851 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 25 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 19 โครงการ และ ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 32,779 ล้านบาท