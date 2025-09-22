ORI รับคอนโดฯฟื้นโอนเพิ่ม 2 โปรเจกต์กว่า 4,000 ลบ. ตลาด PET FRIENDLY เติบโตหนุนยอดขาย

ออริจิ้นฯรับตลาดคอนโดฯฟื้น โอนอีก2โปรเจกต์กว่า 4,000 ลบ. ตลาด PET FRIENDLY เติบโตหนุนยอดขาย
ผู้จัดการรายวัน360- “ออริจิ้น เวอร์ติเคิล”ในเครือออริจิ้นฯ รับดีมานด์ PET FRIENDLY เติบโตแรง เผยมูลค่าตลาดเลี้ยงสัตว์สูงถึง 92,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 13.2% พร้อมเดินหน้าส่งมอบ 2 คอนโดฯใหม่ มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท “ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น”ยอดขายกว่า 90% และ “ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีนครินทร์” ยอดไปได้ดีกว่า 70% มั่นใจไตรมาส 4 อสังหาฯเริ่มฟื้นตัวจากมาตรการรัฐ ลดดอกเบี้ยหนุน
นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที้บริหารร่วมบริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเคชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL ในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยถึงภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี 2568 ว่า มีแนวโน้มค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยหนุน การลดลงของดอกเบี้ย รวมถึง มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% รวมถึงมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV เป็นการชั่วคราว เป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้ดี เพราะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
ส่วนการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียม ยังคงคึกคักผ่านแคมเปญโปรโมชันต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ เร่งทำยอดขาย และรายได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า การทำการตลาด การขายและการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ ORIGIN VERTICAL ผ่านกระบวนการคิดและใส่ใจในทุกรายละเอียดตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกมิติภายใต้แนวคิด “Creative Living for All” สู่ผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มตลาดคนเลี้ยงสัตว์ ด้วยแนวคิด Pet Humanization ใส่ใจการออกแบบห้อง และ Facility พิเศษ ที่คิดมาเพื่อน้องโดยเฉพาะ ซึ่งตลาดคอนโดฯเลี้ยงสัตว์ได้นี้มีการเติบโตต่อเนื่อง บริษัทได้ขยายอาณาจักร ORIGIN PET FRIENDLY CONDO ไปหลายทำเลทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
“สมัยก่อนการเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นเลี้ยงแบบเจ้าของทั่วไป แต่เดียวนี้ สัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) ส่งผลให้ในปัจจุบัน กลุ่มเลี้ยงสัตว์เติบโตแบบก้าวกระโดดมีมูลค่า 92,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือแม้แต่ สินค้าอาหารที่เกี่ยวกับการเลี่ยงน้องสัตว์ ย้อนไป 6 ปีที่ผ่านมาเติบโตสูงถึงร้อยละ 20 การรักษาเติบโตเช่นกันร้อยละ 18 นั้นจึงเป็นตลาดที่ทางเราให้ความสนใจและใส่ใจ โดยปัจจุบันเรามีโครงการคอนโดเลี้ยงสัตว์มากถึง 25 โครงการ จำนวน 4,966 ยูนิต โดยมีโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่จำนวน 7 โครงการ”
นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงความสำเร็จของการโอนคอนโดฯว่า ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ได้โอนบิ๊กล็อต จำนวน 278 ยูนิต โครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น (Origin Plug & Play E22 Station) มูลค่า 656 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ผู้นำโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อนและผู้นำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 90% จากทั้งหมด 1,044 ยูนิต เน้นเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไปทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง หรือซื้อเพื่อลงทุน และ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ โดยเป็นหนึ่งในโครงการ ORIGIN PET FRIENDLY CONDO ตอบรับกระแสเทรนด์ Pet Humanization ซึ่งภายในไตรมาส 4 จะมีโอนฯ 3 คอนโดฯที่เกี่ยวกับ PET FRIENDLY จำนวน 511 ยูนิต
สำหรับโครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท คอนโดฯระดับ Mid - High End สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และสามารถเลี้ยงสัตว์ใด้ ติด BTS สายสีเขียว สถานีสายลวดเพียง 0 เมตร* บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ จำนวน 1 อาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 22 - 34.5 ตร.ม. ราคาเริ่ม 1.89 ล้านบาท (ราคาที่รองรับผลตอบแทนการลงทุนได้ดี เพราะต่อตร.ม.อยู่ที่ 90,000 บาท) ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 90%
“เราให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและการขายที่เน้นเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มนักลงทุน ควบคู่กับรุกเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มลูกค้าแบบ B2B ในโซนแหล่งงาน ฐานการผลิตในประเทศไทยที่ต้องการที่อยู่อาศัยให้พนักงานด้วยโมเดลการขายแบบ “บิ๊กล็อต” กลยุทธ์นี้ เราทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นโมเดลที่ช่วยสร้างทั้งยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯได้อย่างรวดเร็ว” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นอกจากนี้ยังได้เตรียมส่งมอบโครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ ศรีนครินทร์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท คอนโดใหม่ติดถนนใหญ่ ใกล้ BTS สายสีเหลือง 2 สถานี (สถานีศรีด่าน และ ศรีแบริ่ง) พัฒนาบนที่ดินกว่า 2 ไร่ ความสูง 35 ชั้น จำนวน 593 ยูนิต ขนาดห้องพักตั้งแต่ 1 Bedroom ขนาด 22 ตร.ม. – 1 Bedroom Plus ขนาด 34 ตร.ม. ใกล้ Foodland และห้าง Jas Urban เข้าถึงทุก Lifestyle 24 ชม. ราคาเริ่ม 2.99 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 70%