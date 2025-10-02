“ปรีดา เรียล เอสเตท” ส่งท้ายความสำเร็จ เปิดขายเฟสสุดท้าย “GRENE PRIME

"ปรีดา เรียล เอสเตทฯ" เปิดตัว “GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี” คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่สไตล์รีสอร์ท เฟสสุดท้ายบนทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่สรงประภา ใกล้สนามบินดอนเมืองเพียง 5 นาที โดดเด่นด้วยการออกแบบในคอนเซ็ปต์ “365-DAY VACATION IN PARADISE” มอบนิยามใหม่ของการพักผ่อนตลอด 365 วัน พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักลงทุน ราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท* พร้อมผู้เช่าการันตีผลตอบแทนสูงสุด 6% ต่อปี สำหรับปีแรก
นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯ คุณภาพภายใต้แบรนด์ “กรีเน่ดอนเมือง-สรงประภา” คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ เปิดเผยว่า ความสำเร็จจากการขายคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่โครงการ “กรีเน่ ดอนเมือง–สรงประภา” ในสองเฟสแรก คือ “เดอะ มัลดีฟ” ซึ่งปัจจุบันปิดการขายอย่างเป็นทางการแล้ว และ “เดอะ ไมอามี่” ที่มียอดขายแล้วกว่า 90% ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพทำเลและคุณภาพโครงการที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทฯ จึงเดินหน้าส่งท้ายโครงการด้วยการเปิดตัวเฟสสุดท้าย “GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี” ซึ่งออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “365-DAY VACATION IN PARADISE” นิยามใหม่ของการพักผ่อนตลอด 365 วัน ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากนครริมทะเลที่มีสีสันสดใสและสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของ เกาะซานโตรินี เกาะสวรรค์แห่งทะเลอีเจียน หนึ่งในหมู่เกาะกรีซที่มีชื่อเสียงระดับโลก
“GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี” มุ่งเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานและเริ่มต้นครอบครัว เหมาะทั้งซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุน โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้วกว่า 60% โดดเด่นด้วยการออกแบบอาคารในสไตล์เกาะซานโตรินี เกาะสวรรค์แห่งทะเลอีเจียน ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทั้งด้านฟังก์ชันและความสวยงาม ซึ่งได้รับการการันตีด้วยรางวัล Highly Commended สาขา Best Condo Architectural Design จากเวทีระดับประเทศ PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 ล่าสุดจัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้ม คอนโดฯแต่งครบพร้อมผู้เช่า การันตีผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด 6% ต่อปี สำหรับปีแรก* ราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท* พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายทั้ง ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท* ฟรีค่าส่วนกลางนาน 1 ปี* และฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน*เฉพาะสำหรับผู้ที่จองภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2568 เท่านั้น
“บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าโครงการเฟสสุดท้ายนี้จะตอบโจทย์ทั้งผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพ และผู้ที่ต้องการลงทุน เนื่องจากโครงการออกแบบสไตล์ vacation condo พร้อมมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยเสมือนพักผ่อนทุกวัน ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่อยู่อาศัยและนักลงทุน”
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตท จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี” ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “LIFE IN BALANCE” ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการพักผ่อนอย่างแท้จริง โดยนำแรงบันดาลใจมาจากซานโตรินี เกาะสวรรค์แห่งทะเลอีเจียน ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมและบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ทุกยูนิตจึงได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเสมือนการพักผ่อนใน รีสอร์ทหรูตลอด 365 วัน เน้นออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเป็นโทนสีขาว–ฟ้า รวมไปจนถึงการจัดวางฟังก์ชันภายในห้องพักที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย ความลงตัวของการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลา
โครงการพัฒนาบนที่ดินกว่า 4 ไร่ ออกแบบเป็นคอนโด Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 344 ยูนิต มอบความเป็นส่วนตัวเหนือระดับ พร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เริ่มต้น 31–39 ตร.ม. โดยมีห้องพักให้เลือก 2 แบบ คือ 1 Bedroom ขนาด 30.31–35.50 ตร.ม. และ 1 Bedroom Plus ขนาด 37.98–39.36 ตร.ม. ทุกยูนิตตกแต่งครบแบบ Fully Furnished ด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง Design by SB เฟอร์นิเจอร์ Built-in ลอยตัวมากถึง 13 ชิ้น ครบครันด้วยชุดครัวทันสมัย (Hob, Hood, Sink) เครื่องปรับอากาศแบบ Wall Type และระบบ Digital Door Lock เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยให้สมบูรณ์แบบ เน้นการออกแบบพื้นที่ใช้งานได้จริง มีมุมเก็บของ รองรับทั้งการอยู่อาศัยคนเดียวและแบบครอบครัว
นอกจากตัวห้องที่หรูหราแล้วโครงการยังมาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ ออกแบบในสไตล์รีสอร์ท สัมผัสบรรยากาศแบบซานโตรินี ด้วย The Santorini Pool สัมผัสสวรรค์ของการพักผ่อนสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พร้อมกับน้ำตกจากุซซี่, Beach Lounge Area, Seaside Terrace, Santoria Pavilion สำหรับนั่งเล่น, Kids Pool & Playground, Fitness Center วิวสวนส่วนกลาง, Yoga Studio, Social Lounge Co-working Space, Meeting Pods และ Townhall, ห้องซาวน่า, Jogging Track รอบโครงการ และ 7-ELEVEN* (ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง), กล้องวงจรปิด CCTV, ระบบ Smart Barrier Gate, ระบบผ่านเข้า-ออกอาคาร Key Card Access, ระบบรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชม., จุด Ev Charger ทั้ง AC และ DC Fast charge กำลังไฟสูงสุด 120 กิโลวัตต์ และที่จอดรถ 36% (ไม่รวมจอดซ้อนคัน) ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
“เราออกแบบโครงการนี้ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยแต่คือสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ บนทำเลศักยภาพใกล้สนามบินดอนเมืองและรถไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันที่รองรับทั้งคนรุ่นใหม่และครอบครัว เพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยที่ GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี คือวันพักผ่อนอย่างแท้จริง”
โครงการ GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ติดถนนสรงประภา เดินทางได้สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ ใกล้สนามบินดอนเมืองเพียง 5 นาที* เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (สถานีดอนเมือง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต และยังสะดวกต่อการเดินทางไปยัง รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีหลักสี่) โดยรถยนต์ใช้เวลาเพียง 13 นาที* ก็สามารถเข้าสู่ทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ได้ทันที
พื้นที่โดยรอบรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าและแหล่งไลฟ์สไตล์ เช่น โรบินสัน ศรีสมาน, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, อิมแพค เมืองทองธานี, Future Park & Zpell รังสิต, Happy Avenue ดอนเมือง และโอโซนวัน มาร์เก็ต รวมถึงตลาดชุมชนอย่าง ตลาดบุญอนันต์ และตลาดวัฒนานันท์ อีกทั้งยังอยู่ใกล้สถานพยาบาลคุณภาพ อาทิ รพ.มงกุฎวัฒนะ และรพ.จุฬาภรณ์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง, โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ “GRENE PRIME เดอะ ซานโตรินี” ถือเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการ GRENE ดอนเมือง–สรงประภา ซึ่งพัฒนาบนเนื้อที่รวมกว่า 17 ไร่ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ สูง 8 ชั้น จำนวน 8 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,451 ยูนิต และร้านค้า 5 ยูนิต* (ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง) รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,900 ล้านบาท นอกจากนี้ยังนับเป็นโครงการที่ 3 ภายใต้แบรนด์ “กรีเน่ (GRENE)” หลังจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนาและเปิดขายโครงการ “GRENE แจ้งวัฒนะ” และ “GRENE สุทธิสาร” ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความสำเร็จและความเชื่อมั่นในคุณภาพของแบรนด์ GRENE ในฐานะผู้พัฒนาโครงการคอนโดที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน.