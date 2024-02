“โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” คอนโดฯ มิติใหม่แห่งการดีไซน์พื้นที่อย่างแตกต่าง คอนเซปต์ “โลกความสุขในแนวตั้งที่ครบที่สุด” แห่งใหม่ใจกลางเมือง

นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ปรีดา กรุ๊ป เตรียมเปิดตัวโครงการ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” (Solace Phahol Pradipat ) คอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่จาก ปรีดา กรุ๊ป ที่พัฒนาขึ้นมาเจาะกลุ่มตลาดระดับ Luxury ในระดับราคาที่จับต้องได้ โดยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ครั้งนี้ ยังคงให้ความสำคัญการงานออกแบบที่โดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ปรีดา กรุ๊ป หลังจากที่ ประสบความสำเร็จ จากการเปิดแบรนด์ “กรีเน่” มาแล้วหลายโครงการ ล้วนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากงานดีไซน์ที่ปรีดา กรุ๊ป นำเสนอ ผ่านโครงการอยู่อาศัย บนคอนเซปต์ที่แตกต่างในทุกโครงการ โดยครั้งนี้ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” จะนำเสนองานดีไซน์ให้เป็นที่จับตาอีกครั้ง ผ่านการออกแบบที่จะผสานการอยู่อาศัยและเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ใกล้ชิดธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “โลกความสุขในแนวตั้งที่ครบที่สุด” Live Worldticle นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตวิถีคนเมืองอย่างสุนทรียภาพ ในรูปแบบสไตล์ Modern Luxury มีความทันสมัยเข้าใจง่ายให้ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยและยังเพิ่มความเรียบหรูแทรกเข้ามายังการตกแต่งภายในของตัวอาคารโดยการออกแบบของ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “โลก” แหล่งกำเนิดทุกชีวิตที่รวบรวมความเป็นธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้นการออกแบบของ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” จึงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบของโลก ได้แก่ 1.ดิน 2.น้ำ 3.ป่า 4.ท้องฟ้า จากแนวคิดการออกแบบด้วยเริ่มต้นที่ไม่เหมือนใคร โครงการนี้จึงมีจุดเด่น คือ มีพื้นที่สีเขียวเกือบ 2 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แบบผสมผสานทั้งบนพื้นดินและบนอาคาร จากพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ ทำให้ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” เป็นมากกว่าที่อยู่พักอาศัย แต่จะเป็นพื้นที่เติมเต็ม Lifestyle คนเมือง ให้ก้าวข้ามกรอบจำกัดของพื้นที่ขนาดเล็กในเมือง สะท้อนความหมายของคำว่า Solace ที่หมายถึงโอเอซิสหรือพื้นที่สีเขียวท่ามกลางความแห้งแล้ง แบรนด์ Solace จึงเป็นการสร้างเทรนด์ใหม่แห่งการอยู่อาศัยของอนาคต นั่นคือ “พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่” บนอาคารสูงที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโครง Mixed Use แห่งเดียว ที่ประกอบด้วย สวนแนวตั้ง สวนบนดาดฟ้า และพื้นที่ส่วนกลางรวมเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้ “โซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์” ได้ดึงเอาความเป็นธรรมชาติมาประสานการใช้ชีวิตด้วยการออกแบบให้ทิศทางของแสงแดด และทิศทางของลมมาสอดรับกับฟังก์ชันการใช้พื้นที่ใช้สอยในของส่วนผู้อยู่อาศัยนั้นได้อย่างลงตัวในทุกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การออกแบบส่วนหน้าของอาคารโซนพ่ณิชย์ให้มีความยั่งยืนด้านการใช้พลังงาน ด้วยการออกแบบ Facade ด้านหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคลื่นน้ำที่มีความอิสระและความหลากหลายของรูปทรง เพื่อป้องกันแสงแดดที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร ด้วยลักษณะการดัดโค้ง เพื่อให้เกิดการสะท้อนของแสงแดดออกนอกอาคาร และเจาะรูขนาดเล็กที่มีรูปแบบ random เพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านเข้ามายังตัวอาคารได้ทำให้อากาศถ่ายเทได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยบังสายตาจากการมองของคนด้านนอกเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้อาคารโดยมากขึ้นอีกหนึ่งความโดดเด่นของ “โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์” คือการออกแบบพื้นที่โซนอยู่อาศัยอย่างมีเอกลักษณ์ในรูปแบบของ Single Loaded Corridor ในเกือบทุกยูนิต ให้ความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากโครงการอื่น โดยแทบไม่มีห้องตรงข้ามที่หันหน้าเข้าหากัน ก้าวข้ามการออกแบบจากคอนโดมิเนียมทั่วไปที่แต่ละยูนิตจะเรียงกัน 2 ฝั่งโดยมีทางเดินตรงกลาง ทำให้เกือบทุกยูนิตของ “โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์” มีความเป็นส่วนตัว เพิ่มความ Luxury ในการอยู่อาศัยและในชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 21 ขึ้นไป ถูกออกแบบให้มีเพียง 13 ยูนิตต่อชั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษชั้น 44-49 ที่เรียกว่า Legacy Zone โดดเด่นและหรูหราด้วยความสูงของเพดานถึง 3 เมตร“โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์” คอนโดมิเนียม High rise ในรูปแบบ Mixed Use ที่มีความสูง 50 ชั้น จึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุก Generation เนื่องจากออกแบบขนาดห้องเริ่มต้นที่ แบบสตูดิโอ ขนาด 29.90 ตารางเมตร ให้พื้นที่ใช้สอยสำหรับวัยเริ่มทำงานได้อย่างลงตัวไม่อึดอัด และยังมีขนาด 1 Bedroom ให้เลือก รวมถึงมีห้องสไตล์ loft แบบ 1 Bedroom และ 2 Bedroom เป็นห้องที่ Double space ที่มีเพดานสูงถึง 4.6 เมตร เพื่อให้ใช้งานพื้นที่ในห้องได้หลากหลายฟังก์ชัน และมองเห็นถึงกันในทุกๆส่วน ตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่จำเจ นอกจากนี้ยังมีห้องสไตล์ 2 Bedroom สำหรับการอยู่อาศัยแบบครอบครัว บนทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารรัฐสภาและ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ด้วยราคาเปิดตัวเพียง 2.99 ล้านบาท สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-821-5420 LINE Official Account : @SolaceCondo หรือคลิก https://solacecondo.com