รอบทศวรรษ ! SC รุกคอนโดฯโลว์ไรส์ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” เจาะตลาดนิวเจน ราคาต่ำแสนบาทต่อตร.ม.

‘เอสซี แอสเสท’ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ ‘โค้บบ์’ (COBE) เปิดโครงการใหม่ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” คอนโดโลว์ไรส์มูลค่า 1,756 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด A COMMUNITY FOR EVERY YOU ผ่านคอนเซปต์ CO-BEING COMMUNITY ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าสู่เซ็กเมนต์ราคาต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตร.ม. ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ตอบรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป
นางกนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ พัฒนาทรัพย์สิน แนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมปีนี้มีความท้าทายจากดีมานด์และซัพพลายที่ชะลอตัว แต่ในช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว พบว่ามีคนจำนวนมากให้ความสนใจโครงการของ เอสซี แอสเสท มากขึ้นในทุกเซ็กเมนต์
ซึ่งที่ผ่านมา เอสซี แอสเสท โฟกัสโครงการในกลุ่มแนวราบและแนวสูงในราคา 4 - 20 ล้านบาทขึ้นไป ขณะที่ตลาดคอนโดต่ำกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตร สินค้าของ SC ASSET หายไปจากตลาดนานถึง 10 ปี นับจากโครงการแชมเบอร์ส ชาน ลาดพร้าว-วังหิน (Chambers Chaan Ladprao-Wanghin) ในปี 2558 ดังนั้นโครงการ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” จึงถือเป็นโครงการหายากของบริษัทและเป็นโอกาสที่กลับมาทำตลาดในเซ็กเมนต์นี้อีกครั้ง พร้อมแพ็กเกจราคาที่เข้าถึงง่ายที่สุดในรอบ 10 ปี”
โครงการ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” (COBE Ladprao – Sutthisan) มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ จำนวน 4 อาคาร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 3 อาคาร และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 อาคาร มีทั้งหมด 684 ยูนิต บนเนื้อที่ 5-0-59.3 ไร่ อยู่ในซอยลาดพร้าว 64 ประกอบด้วยห้องชุด 4 แบบ 1 BED FLEX ขนาด 24-25 ตารางเมตร, 1 BEDROOM SIGNATURE ขนาด 27-30 ตารางเมตร, 1 BEDROOM PLUS ขนาด 34-37 ตารางเมตร และแบบ 2 BEDROOM ขนาด 45 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness, Social Lounge, Craft & Co. Space, Meeting Room, Live Studio ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท ปัจจุบันผ่าน EIA แล้วและคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างปลายปี 2568 แล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ประมาณไตรมาส 1 ปี 2570
“จุดเริ่มต้นของแบรนด์ ‘โค้บบ์’ (Cobe) คือการสร้างทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเป็นตัวของตัวเอง แม้จะให้ความเป็นส่วนตัวแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นได้ จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ CO-BEING COMMUNITY ซึ่งได้พัฒนามาแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โค้บบ์ รัชดา – พระราม 9 มียอดขายแล้วกว่า 86% และ โค้บบ์ เกษตร – ศรีปทุม ที่มียอดขายถึง 98%” นางกนกอร กล่าว
ด้าน นางสาวณัฐณิชา ยุพาพิน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดแนวสูง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการยกระดับประสบการณ์การให้บริการว่า ในส่วนของการบริการที่มอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ เอสซี แอสเสท วางกลยุทธ์แบรนด์และโปรดักส์ผ่าน 3 หัวใจสำคัญ ได้แก่
1.Place – ทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีโชคชัย 4 เพียง 600 เมตร เชื่อมต่อย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ได้สะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน อาทิ ร้าน 7-ELEVEN ที่จะเปิดให้บริการเป็น Food Place อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการจับมือกับ GRAB เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการเดินทางและอาหาร อีกทั้งการขยายการรับประกันห้องพักและเฟอร์นิเจอร์นานถึง 3 ปี พร้อมทีมบริการหลังการขายคอยดูแลให้ลูกบ้านได้อุ่นใจทุกวัน
2.People – พื้นที่ส่วนกลางหลากหลายฟังก์ชันที่รองรับให้ลูกบ้านทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้ว เอสซี แอสเสท ยังได้สร้าง COBE Community ในแอปพลิเคชัน รู้ใจ เพื่อให้ลูกบ้านได้สร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันทั้งเรื่อง Market Place การแลกเปลี่ยน ซื้อขายของ หรือกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่จำลองขึ้นในรูปแบบดิจิทัล (Virtual Sport) และการจัด Group Chat เพื่อให้ลูกบ้านได้พูดคุย หรือจัดกิจกรรมเวิร์คชอปในเรื่องที่สนใจร่วมกันได้ อีกทั้งยังมีช่องทาง Telemed ให้ลูกบ้านได้ปรึกษากับทางคุณหมอได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.Planet – เพราะทาง เอสซี แอสเสท ให้ความสำคัญในการผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการฯ จึงเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ “แยกขยะ” ที่สอดรับแนวความคิด Zero Waste พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสทั้งความสบายและความรับผิดชอบต่อโลกไปพร้อมกัน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2,400 ตัน
“โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร ไม่ได้เป็นเพียงคอนโดราคาจับต้องได้ในรอบ 10 ปีของ เอสซี แอสเสท เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทพร้อมขยายโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เป็นลูกบ้านของเรา และพร้อมส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน” นางกนกอร หลิมกำเนิด กล่าว
เอสซี แอสเสท เตรียมจัด First Preview เปิดจองครั้งแรก ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2568 นี้ พร้อมจัดราคาเซอร์ไพรส์ในงานเริ่ม 1.899 ล้านบาท