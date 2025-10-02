“โนเบิล”ขายหุ้น“นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 ” 50% ดึงSTECONเสริมแกร่งก่อสร้าง

“โนเบิล” ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ “STECON” หลังบอร์ดอนุมัติขายหุ้น 50% ของโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 ให้กลุ่ม STECON พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวรายใหม่ หวังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE กล่าวงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญของ บริษัท เวอร์ติคอล พระราม 9 อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ STECX บริษัทย่อยของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON ในสัดส่วน 50% โดยการขายหุ้นในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้พิเศษในช่วงไตรมาส3 แล้วยังได้พันธมิตตรที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านงานก่อสร้าง โดย STECON จะเข้ามารับงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วย
“การร่วมทุน STECON ผ่านทาง STECX ถือเป็นก้าวสำคัญของ NOBLE ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนให้โครงการประสบความสำเร็จมาเป็นหุ้นส่วน การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการด้วย”
สำหรับโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 เป็นคอนโดมิเนียม High Rise 4 อาคาร จำนวน 3,116 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 14,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 15 ไร่ ใจกลาง CBD ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT เพียง 550 เมตรจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลและแยกพระราม 9 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและทุกการเดินทาง นอกจากนี้ โครงการยังมาพร้อมกับอาคาร Pet Friendly ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นคอนโดเลี้ยงสัตว์หนึ่งเดียวในย่านรัชดา ที่มีพื้นที่สีเขียวและส่วนกลางรวมกว่า 11 ไร่ ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 60% คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,300 ล้านบาท
นายภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้ เป็นการลงทุนผ่านบริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STECON เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ประกอบกับที่ตั้งของโครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9 อยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวก และเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทที่ประสบความสำเร็จในการขายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบรับที่ดีตั้งแต่ช่วงเปิดขายและมี Backlog รอโอนสูง ดังนั้นการเข้าลงทุนในครั้งนี้ นอกจากเล็งเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์ในการช่วยเสริมศักยภาพการรับรู้รายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะเวลาอันรวดเร็วภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
“การเข้าร่วมทุนในครั้งนี้มีผลเชิงบวกต่อทั้งสองฝ่าย โดยในมุมของ NOBLE ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายเงินลงทุนเข้ามาในผลประกอบการไตรมาส 3/68 และส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโมเดล Asset Light เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและเพิ่มโอกาสในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อไปลงทุนโครงการในอนาคต สะท้อนความมุ่งมั่นของ NOBLE ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอสังหาฯไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในมุมของ STECON การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอสังหาฯครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสขยายการลงทุนของบริษัทสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและสามารถเพิ่มมูลค่า Backlog จากงานก่อสร้างของโครงการมูลค่ากว่า 4,400 ล้านบาทได้ในทันที”