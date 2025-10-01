ก.ล.ต.สั่งเบรก QMMM หลังหุ้นพุ่ง 698% พบสัญญาณปั่นราคาผ่านโซเชียล

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) สั่งหยุดการซื้อขายหุ้นบริษัท QMMM Holdings หลังราคาหุ้นทะยานเกือบ 700% ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ท่ามกลางข้อสงสัยว่ามีการปั่นราคาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หวั่นนักลงทุนถูกหลอกลวงเสียหายหนัก
ตลาดการเงินสหรัฐต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกคำสั่งระงับการซื้อขายหุ้นของ QMMM Holdings Limited บริษัทโฆษณาดิจิทัลที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและมีฐานอยู่ที่ฮ่องกง หลังราคาหุ้นทะยานขึ้นผิดธรรมชาติจากการประกาศแผนจัดตั้งคลังคริปโตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นลงทุนใน Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Solana (SOL)
ราคาหุ้นพุ่งแรงเกินจริง ก่อนถูกเบรกกลางอากาศ
QMMM เปิดเผยแผนเมื่อวันที่ 9 กันยายน ส่งผลให้ราคาหุ้นทะยานจาก 14.95 ดอลลาร์ ในวันแรก ไปแตะ 303 ดอลลาร์ ในวันประกาศ ก่อนปิดที่ 119.40 ดอลลาร์ วันที่ 29 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตัดสินใจสั่งระงับการซื้อขายชั่วคราว ราคาพุ่งขึ้นรวมกว่า 698% ภายในไม่กี่วัน กลายเป็นหนึ่งในเคส “หุ้นเหวี่ยงแรง” ที่นักลงทุนจับตามอง
SEC เปิดโปงแผน "ปั่นราคา" หลังพบสัญญาณผ่านโซเชียล
SEC ระบุในคำสั่งหยุดซื้อขายว่า มีความเป็นไปได้ที่ มีการปั่นราคาหุ้น QMMM ผ่านการโพสต์แนะนำซื้อโดยบุคคลไม่ทราบชื่อบนโซเชียลมีเดียซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นอย่างผิดปกติ “เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและเพื่อคุ้มครองนักลงทุน” คณะกรรมการจึงเห็นสมควรต้องสั่งระงับการซื้อขายชั่วคราว
คำสั่งนี้ครอบคลุมช่วงเวลา ตั้งแต่ 4:00 น. วันที่ 29 กันยายน จนถึง 23:59 น. วันที่ 10 ตุลาคม ตามเวลา ET เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
เก็งกำไรโกงบนหลังนักลงทุน บทเรียนที่ซ้ำซาก ซ้ำรอยไม่หยุด
กรณี QMMM สะท้อนความเสี่ยงที่ซ้ำรอยปรากฏการณ์หุ้น “meme stocks” และการปั่นคริปโตในอดีต ที่มักใช้กลยุทธ์ปั่นกระแสบนโซเชียลเพื่อดึงนักลงทุนรายย่อยเข้าไปเก็งกำไร ก่อนที่ราคาจะถูกทุบลงอย่างรุนแรง การเข้ามาหยุดยั้งของ SEC จึงถูกมองว่าเป็นการ “ดึงเบรกฉุกเฉิน” เพื่อสกัดไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามไปทั่วตลาด
นักวิเคราะห์มอง "จุดตัดระหว่างโซเชียล-ตลาดทุน" ความท้าทาย ก.ล.ต.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนภาพใหญ่ที่ชัดเจนว่า ตลาดการเงินยุคใหม่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่พลังโซเชียลและการสร้างกระแสสามารถเขย่าราคาสินทรัพย์ได้อย่างรุนแรงซึ่งนี่คือความท้าทายสำคัญของหน่วยงานกำกับที่ต้องเร่งหากรอบกำกับดูแลใหม่ให้ทันกับโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
สำหรับนักลงทุน กรณี QMMM เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่าความร้อนแรงบนหน้าฟีดโซเชียลอาจซ่อนกับดักเสี่ยงสูง และการไล่ตามราคาที่พุ่งแรงเกินจริงอาจกลายเป็นหายนะทางการเงินในพริบตา