PlanB ฟันธงบิทคอยน์ผ่านจุด “ไร้ทางถอย” เทียบรอบกระทิง 2013, 2017 และ 2020

นักวิเคราะห์ชื่อดังยืนยันตลาดกระทิงยังแรงไม่หยุด ชี้บิทคอยน์ทะลุ “Point of No Return” แล้ว ดันความเชื่อมั่นว่าจะไปต่อไม่หันหลังกลับ
นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง PlanB ผู้สร้างชื่อจากโมเดล Stock-to-Flow (S2F) ประกาศผ่าน X ต่อผู้ติดตามกว่า 2.1 ล้านคนว่า วัฏจักรตลาดกระทิงของ Bitcoin (BTC) ยังไม่จบสิ้น พร้อมย้ำว่าราคาก้าวเข้าสู่ “จุดไร้ทางถอยหลังกลับ” (Point of No Return) ตั้งแต่กลางปี 2025 แล้ว
“ผมมั่นใจว่าตลาดกระทิงของบิทคอยน์ยังไม่จบ มันจะเดินหน้าต่อไป แม้จะยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน หรือใช้เวลานานเพียงใด แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเราผ่านจุดไร้ทางถอยมาแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 คล้ายกับเหตุการณ์ในตุลาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2017 และมกราคม 2013” PlanB กล่าว
Stock-to-Flow โมเดลชี้ “ความหายาก” คือเชื้อเพลิงราคาพุ่ง
PlanB ยังได้เผยแพร่กราฟโมเดล S2F ซึ่งอิงหลักการวิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตาม “ความหายาก” และนำมาประยุกต์ใช้กับบิทคอยน์โดยยืนยันว่า “ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ ราคาของบิทคอยน์ผูกพันกับความขาดแคลนโดยตรง ขณะที่เงินเฟียตกำลังถูกพิมพ์เพิ่มไม่หยุด ส่งผลให้บิทคอยน์มีโอกาสไต่ระดับต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตามโมเดลนี้เคยถูกใช้วิเคราะห์ทองคำและเงินมาก่อน จน PlanB นำมาปรับใช้กับบิทคอยน์และกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกจับตามากที่สุดของนักลงทุน แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าบางครั้งผลคาดการณ์ไม่สอดคล้องกับความจริงทั้งหมดก็ตาม
เงินเฟ้อและการพิมพ์เงินกลายเป็นตัวเร่งราคาสินทรัพย์ทุกชนิด
ต้นเดือนนี้ PlanB เคยชี้ว่า ไม่ใช่แค่บิทคอยน์ที่ถูกหนุน แต่สินทรัพย์แทบทุกประเภท ตั้งแต่ทองคำจนถึงดัชนีหุ้น S&P 500 ต่างได้รับแรงขับจากการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
เขายกตัวอย่างชัด ๆ ว่า ทองคำพุ่งขึ้น 3 เท่า จากราว 1,000 ดอลลาร์ ไปแตะ 3,000 ดอลลาร์, ดัชนี S&P 500 ทะยาน 3 เท่า จาก 2,000 จุด สู่ 6,000 จุด และบิทคอยน์พุ่งแรงถึง 250 เท่า จากราว 400 ดอลลาร์ สู่เกือบ 100,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน
“นี่ไม่ใช่เพียงแค่ผลตอบแทนที่ลดลงตามรอบ แต่คือปรากฏการณ์เชิงบัญชีที่สะท้อนการลดค่าเงินอย่างต่อเนื่อง” PlanB วิเคราะห์
บิทคอยน์ยืนเหนือ $114,000 - ตลาดจับตาการเร่งตัวรอบใหม่
ล่าสุดบิทคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ 114,471 ดอลลาร์ ปรับขึ้นเกือบ 2% ในรอบ 24 ชั่วโมง ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าตลาดยังคงร้อนแรง นักลงทุนกำลังเฝ้าดูว่า รอบนี้จะเกิดภาวะ FOMO จะกลายเป็นเร่งตัวแบบรอบอดีต หรือจะเป็นการไต่ระดับอย่างมั่นคงในระยะยาว
อย่างไรก็ตามการประกาศของ PlanB ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่าตลาดบิทคอยน์ยังไม่ถึงจุดจบของวัฏจักรขาขึ้น การทะลุผ่าน “จุดไร้ทางถอย” เทียบเคียงกับรอบกระทิงในอดีต กำลังสร้างแรงหนุนเชิงบวกต่อนักลงทุนทั่วโลก ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะการพิมพ์เงินและการลดค่าเงินดอลลาร์ ยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ทำให้บิทคอยน์ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีโอกาสทำลายสถิติราคาครั้งใหม่