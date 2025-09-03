เรย์ ดาลิโอ ชี้ "คริปโตอาจแซงดอลลาร์" เมื่อหนี้สหรัฐพุ่งแตะจุดวิกฤติ

เรย์ ดาลิโอ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเฮดจ์ฟันด์ระดับโลก ออกโรงเตือนว่าความเปราะบางของสกุลเงินดอลลาร์และหนี้มหาศาลของสหรัฐ กำลังเปิดทางให้คริปโตและทองคำกลายเป็นทางเลือกสำคัญในการเก็บรักษามูลค่า พร้อมชี้ว่าปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เสถียรภาพของสเตเบิลคอยน์ หากแต่เป็นการสูญเสียอำนาจซื้อของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อาจเร่งให้เกิด “การลดค่าเงินแบบคลาสสิก” ซ้ำรอยวิกฤติทศวรรษ 1930 และ 1970
เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates เฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกมาเปิดเผยมุมมองล่าสุดผ่านโพสต์บน X ว่าคริปโตเคอร์เรนซีอาจกลายเป็น “สกุลเงินทางเลือก” ที่มีข้อได้เปรียบเหนือดอลลาร์สหรัฐในอนาคต โดยชี้ว่าหากอุปทานดอลลาร์ยังคงพุ่งขึ้น หรือความต้องการถือครองลดลง นักลงทุนย่อมหันมามองคริปโตในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่าที่ดีกว่า
ดาลิโอย้ำว่า ปัญหาของเงินเฟียตทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีภาระหนี้สูง คือความสามารถในการรักษามูลค่าในระยะยาว ซึ่งประวัติศาสตร์เคยตอกย้ำความจริงนี้มาแล้ว ไม่ว่าจะในทศวรรษ 1930–1940 หรือ 1970–1980 ที่เงินเฟียตถูกบีบด้วยวิกฤติหนี้และการลดค่าเงิน
หนี้พอกพูนกดดันสถานะดอลลาร์
ดาลิโอระบุว่า อุปสรรคต่อการคงความเป็น “เงินสกุลหลักโลก” ของดอลลาร์ไม่ได้มาจากการเปิดเสรีตลาด แต่กลับอยู่ที่ภาระหนี้สินของสหรัฐเอง ซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือและความน่าสะสมในฐานะสินทรัพย์สำรองลดลง และนี่คือปัจจัยที่ผลักดันให้ทองคำและคริปโตมีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง
มุมมองต่อสเตเบิลคอยน์และพันธบัตรสหรัฐ
แม้สเตเบิลคอยน์จำนวนมากถูกหนุนหลังด้วยพันธบัตรสหรัฐ แต่ดาลิโอมองว่าหากมีการกำกับดูแลที่เข้มงวด ก็ไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงระบบ สิ่งที่น่ากังวลจริงคือ “กำลังซื้อของพันธบัตรสหรัฐที่ร่วงลง” ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลก
เตือนแรง "สหรัฐกำลังเข้าสู่การลดค่าเงินครั้งใหญ่"
ดาลิโอเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า รัฐบาลสหรัฐใช้จ่ายกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี แต่เก็บรายได้เพียง 5 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดช่องว่างขาดดุลกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ต้องออกพันธบัตรใหม่ถึง 12 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยภาระ และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทะยานแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี หรือครึ่งหนึ่งของงบขาดดุลทั้งหมด
ทองคำยังคงเป็น "หลุมหลบภัย" ที่หนึ่งในใจดาลิโอ
แม้เปิดกว้างต่อบทบาทของคริปโต แต่ดาลิโอยังเลือกทองคำเป็นหลัก โดยชี้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับสองของโลก และยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มั่นคงกว่าคริปโต อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเพิ่มบทบาทให้คริปโตในฐานะทางเลือกใหม่ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม
หนี้ท่วม ทำเสถียรภาพดอลลาร์พัง
คำเตือนล่าสุดของดาลิโอสอดรับกับความกังวลของนักลงทุนทั่วโลกที่เห็นว่าภาระหนี้มหาศาลกำลังบ่อนทำลายเสถียรภาพดอลลาร์ในฐานะเงินสกุลหลักโลก และอาจนำไปสู่วิกฤตการเงินครั้งใหม่ หากสหรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาขาดดุลการคลังและควบคุมหนี้ให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนได้