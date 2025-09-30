UBS ชี้ทองเข้าสู่ภาวะกระทิงคาดราคาพุ่งแตะ 4,200 ดอลล์/ออนซ์ ภายในกลางปี 69

UBS ออกบทวิเคราะห์ฉบับล่าสุดในวันนี้ (30 ก.ย.) ระบุว่า ตลาดทองคำกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่ "ภาวะกระทิง" (Bull Case) ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาทะยานขึ้นแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์ (ประมาณ 136,000 บาท) ต่อออนซ์ ได้ภายในกลางปี 2569
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง แรงซื้อทองคำจำนวนมากจากธนาคารกลางทั่วโลก และเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำอย่างต่อเนื่อง โดย UBS แนะนำให้นักลงทุนจัดสรรพอร์ตการลงทุนในทองคำราว 4-6%
นอกจากนี้ UBS ยังชี้ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ราคามักเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกันกับหุ้นและพันธบัตร จึงเหมาะสำหรับใช้ป้องกันความเสี่ยง (Hedge) จากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต