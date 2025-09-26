SCB FM ชี้ฟิทช์เรทติ้งลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทย กดบาทอ่อนค่าลง

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส สายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets: SCB FM) เปิดเผยว่า การที่ฟิทช์เรทติ้ง (Fitch Ratings) ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก “Stable” เป็น “Negative” ทำเงินบาทปรับอ่อนค่าลง โดยอ่อนค่าเกือบ 20 สตางค์เมื่อเทียบกับระดับราคาเปิดของวัน แต่การอ่อนค่าของเงินบาทนี้ ยังเป็นผลจากตัวเลขส่งออกไทยเดือนสิงหาคม 2568 ที่ออกมาในเวลาใกล้เคียงกันอ่อนแอกว่าคาด ทำให้ยิ่งซ้ำเติมมุมมองที่เศรษฐกิจไทยจะชะลอลงชัดเจนขึ้นในไตรมาสข้างหน้า
สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐกลับไปแข็งค่าขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ยอดขายบ้านใหม่) ออกมาดีกว่าคาด และ นายเจอโรม พาวเวลล์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ยังไม่ให้สัญญาเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในระยะต่อไป
