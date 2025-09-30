ธปท. เผยเศรษฐกิจไทย ส.ค. ชะลอจากเดือนก่อน ตามภาคการผลิต-เกษตร-ส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงเดือนแรก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยเดือนส.ค. 2568 ชะลอลงจากเดือนก่อน จากภาคเกษตรและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาคการค้าและขนส่งสินค้าลดลงตาม
ขณะที่เครื่องชี้ด้านอุปสงค์โดยรวมทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยภาคท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจากรายรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ส่วนการส่งออกสินค้า การบริโภคและลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องจากอุปสงค์บางสินค้าชะลอลง สินค้าคงคลังบางสินค้าอยู่ในระดับสูง และปัจจัยชั่วคราจากการหยุดผลิตรถยนต์ของบางโรงงานเพื่อปรับกระบวนการผลิต และการปิดสายการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางส่วนเพื่อซ่อมบำรุง
- การส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่เริ่มเก็บภาษีนำเข้าสหรัฐฯ รวมทั้งการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลงบ้าง หลังเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า
- การจ้างงานทรงตัว แต่การจ้างงานในภาคก่อสร้างยังลดลงต่อเนื่อง ด้านสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิว่างงานต่อผู้ประกันตนปรับลดลง