"ชัยชนะ" ค้านสารเร่งเนื้อแดงยึดพ.ร.บ.อาหารปกป้องสุขภาพปชช. ชี้แก้เอื้อนำเข้าหมูสหรัฐต้องหารือสภา

รมช.สธ. ค้าน ใช้สารเร่งเนื้อแดงในไทย ชี้ ต้องยึด พ.ร.บ.อาหาร ปกป้องสุขภาพคนไทย ยัน หากต้องแก้ กม.เอื้อนำเข้าหมูสหรัฐฯ จริง ต้องหารือในสภาฯก่อน
วันนี้ (14ส.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขและ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเปิดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ โดยสังคมมีความกังวลถึงการใช้ใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูจะกระทบต่อสุขภาพของคนไทยว่า ในฐานะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ ตนยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยต่อการแก้กฏหมายเพื่อเปิดทางให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในไทยได้ และขอยึดแนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 269) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีในกลุ่มเบตาอะโกนีสต์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
”ในขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.)รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดใด ๆ จากท่านพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ เจรจาแก้ปัญหาภาษีนำเข้าสหรัฐฯ แต่หากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ผมก็ต้องเรียกร้องให้นำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมสภาฯเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก สส.ตัวแทนของประชาชนก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ “นายชัยชนะ กล่าว