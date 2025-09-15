ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.87-เคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าตามราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15 ก.ย.68)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 31.71 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดของวันที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาบางส่วน แต่ในภาพรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าตามการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับตลาดรอติดตามสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการสกัดการแข็งค่าเงินบาทของทางการด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 303 ล้านบาท และ 4,319 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนีราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนส.ค.