ASPS เปรียบตลาดหุ้น เร็ว-แรง จีนอัดฉีด 5 แสนล้านหยวน-เงิน ETF ไหลเข้าเอเชีย แต่ระวังพักฐานสั้น

บล.เอเซีย พลัส (ASPS) ออกบทวิเคราะห์ระบุว่า บรรยากาศการลงทุนโลกเมื่อวานนี้ค่อนข้างนิ่ง โดยดัชนีหุ้นโลกขยับในกรอบแคบ -0.03% ถึง +0.5% ท่ามกลางความเสี่ยงจากการที่สหรัฐฯ อาจเผชิญ Government Shutdown หากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณภายในวันที่ 1 ต.ค. 68
ในฝั่งเอเชีย ตลาดหุ้นจีนโดดเด่นกว่าใคร โดยดัชนี HSI ดีดตัวเกือบ +2% หลังรัฐบาลจีนประกาศมาตรการอัดฉีดเงินทุนกว่า 500,000 ล้านหยวน (ราว 70,000 ล้านดอลลาร์) ผ่านเครื่องมือการเงินใหม่ New Financing Policy Tool เพื่อกระตุ้นการลงทุน หลังการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่ท้องถิ่นยังใช้เงินไปกับการปรับโครงสร้างหนี้แฝงมากกว่าการลงทุนจริง
สัญญาณเด่นจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวมาเก๊าคึกคักก่อนเข้าสู่ Golden Week โดยทางการคาดนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 150,000 คน/วัน สูงกว่าปีก่อนที่ 140,000 คน/วัน หนุนบวกต่อหุ้น กลุ่มเกมมาเก๊า เช่น Sands China, Galaxy Entertainment รวมถึง กลุ่ม OTA เช่น Trip.com (TRIPCOM80), Tongcheng Travel สถิติย้อนหลัง 4 ปีพบว่า ราคาหุ้น Trip.com มักปรับขึ้นแรงทั้งสัปดาห์ก่อนและหลังเทศกาล Golden Week ของจีน จึงเป็นอีกจังหวะเก็งกำไรที่น่าจับตา
โฟกัสประเทศไทย เม็ดเงินจาก ETF ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นทั่วโลกตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเอเชียที่มีเม็ดเงินไหลเข้าระดับ 12 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ขณะที่ ทองคำ มีเม็ดเงิน ETF ไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ย. 68 อย่างไรก็ดี การที่สินทรัพย์เสี่ยงและทองคำปรับขึ้นแรงจากแรงเก็งกำไรดอกเบี้ยขาลง มีโอกาสทำให้ตลาด พักฐานสั้นๆ สะท้อนจาก Bond Yield 1 ปี สหรัฐฯ ที่ต่ำกว่า Policy Rate ถึง 0.7% (ตลาดคาดไปแล้วว่าลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง) จึงมีโอกาสเห็นเม็ดเงินไหลกลับเข้าดอลลาร์ช่วงสั้น
ด้านกลยุทธ์การลงทุน ปัจจุบันตลาดหุ้นสหรัฐฯ มี Valuation แพงกว่าตลาด EM โดย P/E S&P500 ขยับจาก 19 เท่า (เม.ย. 68) เป็น 24.8 เท่า (ก.ย. 68) ส่วน SET Index จาก 12 เท่าเป็น 14.4 เท่า ในช่วงเดียวกัน กลยุทธ์แนะนำ: หุ้นเช่าซื้อ ที่รับนโยบายการเงินผ่อนคลาย: MTC หุ้นได้แรงหนุนมาตรการจีน + Golden Week: ERW, SCGP
สรุปหุ้นเด่นประจำวัน
GLOBAL GEM : BRKB80 / TRIPCOM80
PRIME PICK : MTC / ERW / SCGP