คลังพร้อมลุยแก้หนี้ครัวเรือน รอรัฐบาลไฟเขียว! เปิดทางแบงก์ใหญ่ตั้ง AMC สางหนี้เสีย

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนว่า ขณะนี้ยังรอความชัดเจนจากรัฐบาล ในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ผ่านการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จัดตั้งบริษัทจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Company : AMC) พิเศษขึ้น เพื่อดึงหนี้เสียเข้ามาอยู่ในกลไกในการบริหารจัดการ
โดยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ไปหารือกับสมาคมธนาคารไทยได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นการจัดตั้ง AMC เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วย ซึ่งถือว่าแนวทางดังกล่าว มีการหารือกันจนตกผลึกแล้วว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์
ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกติกาต่าง ๆ มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสุดท้าย หากรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นถึงประโยชน์และความเหมาะสม และสั่งให้เดินหน้าต่อ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที
"เชื่อว่าแนวทางดังกล่าว จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ โดยระหว่างนี้ อาจจะต้องรอความชัดเจนสุดท้ายจากรัฐบาลอีกครั้ง หากพิจารณาแล้วละเห็นว่าเหมาะสมที่จะเดินหน้าต่อ ก็สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เกือบหมดแล้ว ทั้งวิธีคิด และโซลูชั่นต่าง ๆ เตรียมไว้เสร็จหมดเกือบเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอแค่ว่าจะมีมีคำสั่งให้ Action หรือไม่เท่านั้น" ปลัดกระทรวงการคลังกล่าว
โดยก่อนหน้านี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาโดยตลอด เกี่ยวกับแนวทางการผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จัดตั้ง AMC รวมถึงได้มีการพูดคุยกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ต่างต้องการให้มีการจัดตั้ง AMC มานานแล้ว แต่เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะยังติดเรื่องกฎเกณฑ์ กติกาบางอย่างของ ธปท. แต่ขณะนี้ ธปท. ได้ยอมคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้ว จึงเชื่อว่าจะช่วยให้สถาบันการเงินคลายความกังวลเรื่องหนี้เสีย และจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการงบดุล (Balance Sheet) ของตัวเองได้ดีขึ้น สามารถกลับมาปล่อยสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งในจุดนี้ เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังอยากเห็นสถาบันการเงิน ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ