บล.กสิกรฯ คาดดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์หน้า 1,245-1,315 จับตาแถลงนโยบายรัฐบาล

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด ประเมินว่า ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์ถัดไป (29 ก.ย.-3 ต.ค. 68) มีแนวรับที่ 1,270 และ 1,245 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300 และ 1,315 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและการบริการ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือนก.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนส.ค. ของยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนก.ย. ของยูโรโซน ญี่ปุ่น และจีน ตลอดจนยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ของญี่ปุ่น
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 ก.ย.) SET Index ร่วงลงช่วงต้นสัปดาห์หลังตอบรับประเด็นความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ และการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดไปพอสมควร ประกอบกับไร้ปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามากระตุ้นตลาด ส่งผลให้นักลงทุนขายทำกำไรหุ้นรายตัว นำโดยกลุ่มพลังงานที่มีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกิน
อย่างไรก็ดี SET Index ดีดตัวขึ้นช่วงกลางสัปดาห์ หลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมครม. นัดพิเศษของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีแรงซื้อคืนหุ้นหลายกลุ่ม นำโดย ค้าปลีก แบงก์และไฟแนนซ์
ทั้งนี้ SET Index พลิกกลับมาย่อตัวลงอีกครั้งช่วงท้ายสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังมีรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มเติม ครอบคลุมยา รถบรรทุก และเฟอร์นิเจอร์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการที่ Fitch ปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็น "เชิงลบ"
อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.68 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,278.74 จุด ลดลง 1.08% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 36,380.31 ล้านบาท ลดลง 18.70% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 1.86% มาปิดที่ระดับ 250.72 จุด