รมว.คลัง แย้มจ่อออก "คนละครึ่ง" เฟส 2 หลังจบรอบแรก ธ.ค.-ม.ค. ประเดิม 33 ล้านสิทธิ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังการแถลงนโยบายสัปดาห์หน้าว่า จะมีการพิจารณางบประมาณปี 2568 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการต่อไป
สำหรับความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่ง" ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมนี้ และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีเฟส 2
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยัน คนละครึ่ง มี เฟส 2 เพราะทางรมว.คลังได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดูอยู่ ซึ่งคงต้องรอติดตามให้จบเฟส 1 ก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนธ.ค.68 หรือม.ค.69 สำหรับผู้ได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 จะมีประมาณ 33 ล้านสิทธิ แบ่งเป็น กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13 ล้านสิทธิ และประชาชนทั่วไปอีก 20 ล้านสิทธิ
*กลุ่มเปราะบางเริ่มคิวแรก-เร่งกระตุ้นงบค้างท่อปี 68
นายภราดร ปริศนานทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้งบประมาณปี 2568 น่าจะเหลืออยู่ประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลาง ที่ใช้สำรองฉุกเฉินประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท โดยจะใช้งบนี้ไปดำเนินโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะให้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน โดยให้เพิ่มจากเดือนละ 300 บาท เติมเข้าไปอีก 1,700 บาท ซึ่งมีกลุ่มเปราะบางอยู่ทั้งหมด 13 ล้านคน คาดต้องใช้เงินประมาณ 22,000 ล้านบาท
"โครงการคนละครึ่งนี้ จะใช้งบประมาณที่เหลือของปี 2568 และงบประมาณของปี 2569 ที่จะเริ่มในเดือนต.ค.68 ซึ่งจะถูกนำมาใช้ด้วย ตั้งงบประมาณไว้ 25,000 ล้านบาท และอาจมีเพิ่มเติมได้ ดังนั้นภาพรวมการใช้งบประมาณในโครงการคนละครึ่ง จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท" นายภราดร กล่าว
พร้อมระบุว่า งบในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งนี้ และย้ำว่า เงินในโครงการนี้จะถึงมือประชาชนในช่วงเดือนต.ค.68 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการ เบื้องต้นจะทยอยให้ทุกกลุ่ม ครอบคลุมประชาชนทั่วไป ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ไว้ หากใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่รายละเอียดที่ชัดเจนนั้น รมว.คลัง จะชี้แจงอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน จะมีงบที่ไปช่วยเหลือทหารตามแนวชายแดน วงเงินอีกประมาณ 600-700 ล้านบาท และเงินในส่วนของเงินเดือนข้าราชการที่ตั้งขาดเอาไว้ ซึ่งต้องไปชดเชยให้ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท และส่วนที่เหลือวงเงินประมาณ 35,000 ล้านบาท จะนำไปใช้หนี้ที่อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งรัฐบาลเก่าได้ก่อหนี้เอาไว้
ส่วนจะนำงบประมาณปี 2568 มาใช้ในโครงการ Quick Win ใดบ้างนั้น นายภราดร ระบุว่า จะไปใช้หนี้ ธกส. และอาจจะพูดคุยเพิ่มเติม เพื่อใช้ในโครงการพักหนี้เกษตรกร และโครงการพักหนี้รายย่อย
นายภราดร ยังกล่าวถึง งบค้างท่อปี 2568 ที่ต้องรีบนำออกมาใช้จ่ายก่อนที่จะจบสิ้นปีงบประมาณ 2568 ว่า งบที่ค้างท่ออยู่ ที่อนุมัติไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถถึงประชาชน เช่น งบช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ก็จะเร่งรีบดำเนินการ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้ว