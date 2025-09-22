สมาคมฯ mai สนับสนุน บจ.เข้าร่วมโครงการ JUMP+

สมาคม บริษัทจดทะเบียน แจงโครงการ JUMP+ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน และเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน เชื่อหาก บจ.สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างมูลค่าให้กับบริษัท
นายวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวถึงโครงการ JUMP+ ว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน และเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมามีการจัดงาน “Get Ready to JUMP+” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และเตรียมความพร้อม แก่บจ.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนเกี่ยวกับ ESG และแนวทางเรื่องธรรมาภิบาล (CG) เป็นต้น
“เชื่อว่าถ้า บจ.สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ ได้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้” นายวิรัฐ กล่าว
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ อุปนายกสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวเสริมว่า บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) ประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อจูงใจและลดภาระของบริษัทที่เข้าร่วม โดยเรียกเองเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าสูตร "3155" ได้แก่ 3 ล้านบาท: สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ , 1 ล้านบาท: สำหรับการจัดทำแผนคาร์บอนเครดิต , 5 แสนบาท : สำหรับการจัดทำแผนธรรมาภิบาล (CG) และ รางวัลอีก 5 แสนบาท: หากบริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานเฉลี่ยใน 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569-2571) ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง
“โครงการนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หากบริษัทได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถทำตามแผนได้ ก็จะไม่มีการเรียกเงินคืน แต่หากทำได้จะได้รับรางวัลตอบแทน ทำให้บริษัทที่เข้าร่วมมีแต่ได้ประโยชน์ (win-win situation)” นายสมพลกล่าว
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หัวหน้าสายงานสอบบัญชี และหุ้นส่วน ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ประเทศไทย หรือ pwc กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า pwc เป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาด เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยดูแลด้านการเขียนแผน Strategy ให้เป็นไปตามความต้องการของตลท. และดูแลแผนงานด้าน Governance พร้อมให้คำแนะนำเรื่อง ESG เป็นต้น
ปัจจุบันโครงการ JUMP+ มีบริษัทจดทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 บริษัท และมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้ง SET และ mai ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่พร้อมยกระดับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน