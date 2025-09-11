FPIเผยโรงงานอินเดียออเดอร์ทะลักกำลังผลิตพุ่ง

"ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ " ยิ้ม โรงงานอินเดียคึกคัก เดินหน้าผลิตเต็ม Capacity ขานรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลอินเดีย Make in India หนุนออเดอร์ทะลัก ฟากบิ๊กบอสเผยเตรียมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ดัน Backlog แตะ 1,000 ล้านบาท เล็งพิจารณาหาที่ดินเพิ่ม รองรับแผนขยายเฟสใหม่
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า โรงงานบริษัทร่วมทุน FPI Auto Parts India Private Limited ในประเทศอินเดีย สามารถเดินหน้าผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกได้เต็มศักยภาพ หลังได้รับอานิสงส์จากนโยบาย Made in India ของรัฐบาลอินเดีย สนับสนุนการใช้สินค้าภายในประเทศ และปรับโครงสร้างภาษีสินค้าและบริการ (GST) ให้เอื้อต่อการผลิตในประเทศมากขึ้น
“ปัจจุบันโรงงานที่อินเดียเดินเครื่องเกือบเต็มกำลังผลิต 100% แล้ว เนื่องจากมีคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจะมีโปรเจคแม่พิมพ์ใหม่กว่า 50 ตัวเข้ามา ซึ่งบางไลน์การผลิต อาจต้องเดินเครื่องสูงกว่า 100% เพื่อรองรับความต้องการ สำหรับยอดขายช่วงครึ่งปีแรก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านรูปีต่อเดือน แต่คาดว่าครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 80–100 ล้านรูปีต่อเดือน ส่งผลให้ปี 2568 คาดว่ามียอดขายรวมในอินเดียราว 900 ล้านรูปี หรือประมาณ 350–380 ล้านบาท ขณะที่แผนระยะกลาง (ปี 2568–2570) ตั้งเป้าสร้างรายได้รวมจากอินเดียที่ 2,000 ล้านรูปี หรือราว 740 ล้านบาท” นายสมพลกล่าว
ทั้งนี้ จากคำสั่งซื้อที่มียอดผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินเครื่องในไลน์ต่างๆ ถือว่าเต็มศักยภาพแล้ว ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโรงงานปัจจุบันที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ ดังนั้นทำให้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ บริษัท RBS Plastic Innovation Company ซึ่งเริ่มธุรกิจในช่วงกลางปี 2567 และสร้างรายได้ 24.6 ล้านบาท ขณะที่บริษัท Tharwat Alqata Industries Company Limited Liability ในซาอุดีอาระเบีย อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน คาดว่าจะเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3/2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางได้เป็นอย่างดี
“บริษัทฯมั่นใจว่าการเติบโตของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการและการปรับกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” นายสมพล กล่าว