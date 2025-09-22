xs
โบรกมอง SET อัพไซด์เริ่มจำกัดหลังเด้งแรงมากเกินไป แนะคัดสรรหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (ก.ค.-ก.ย.) ดีดปรับตัวขึ้นไปแล้ว 19% เป็นอันดับ 5 ของโลก และในเดือน ก.ย.เพียยงเดือนเดียว หลังจากภาพรัฐบาลใหม่ชัดเจนหุ้นไทย ปรับขึ้นมา 5% เป็นอันดับ 8 ของโลก ซึ่งในเชิงเทคนิคถือว่าเข้าเขต OVERBOUGHT หรือขึ้นมาแรงมากเกินไป อาจมีย่อตัวลงบ้างจาก 3 ปัจจัยดังนี้

1. ในเชิงเทคนิค SET มีจำนวนหุ้นที่ขึ้นมาเร็วเกินไป โดยมีหุ้นอยู่ในตลาดประมาณ 600 กว่าบริษัท มี RSI > 70 หรือเข้าเขต OVERBOUGHT แล้วประมาณ 17% ของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดทั้งหมด ดังนั้นอาจจะมีการพักฐานได้บ้าง หากเป็นไปตามสถิติย้อนหลัง ถ้า SET INDEX ขยับขึ้นจนมีหุ้นที่มี RSI เข้าเขต OVERBOUGHT เกิน 15% จะย่อตัวลงในช่วงสั้นๆ

2. FUND FLOW เริ่มเห็นการชะลอลง ในช่วง 3 วันทำการที่ผ่านมา ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยทุกวัน 6.6 พันล้านบาท

3. ในมุม UPSIDE ตลาดเริ่มแคบ โดย BLOOMBERG CONSENSUS คาดการณ์เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยที่ระดับ 1,380 จุด ใน 12 เดือนข้างหน้า เหลืออัพไซด์เพียง 6% ซึ่งปกติถ้าอัพไซด์ต่ำกว่า 10% หุ้นไทยมีโอกาสย่อพักฐานก่อนช่วงสั้น หลังจากที่ตลาดตอบรับข่าวที่เกิดขึ้นในเชิงบวกระดับหนึ่ง

กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

- หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว รับกระแสใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวแห่งชาติของจีน GOLDEN WEEK อย่าง ERW CENTEL AAV

- หุ้น DEFENSIVE ราคา Laggard เลือก BDMS, BCH

- หุ้น HIGH DIVIDEND YIELD เลือก SCB ปันผล 8% ต่อปี, PTT ปันผล 6.4%

