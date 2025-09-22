หุ้นแกว่งสร้างฐาน ดอลลาร์แข็งค่า-บอนด์ยีลด์ขยับขึ้นกดดัน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์สร้างฐาน โดยดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่า ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 3 วันต่อเนื่อง กดดันบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทย
ขณะที่ตลาดบ้านเราปรับขึ้นมาตอบรับประเด็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ไปแล้ว ระยะถัดไปนักลงทุนรอติดตามรายละเอียดการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นอกจากนั้น สัปดาห์นี้แนะติดตามการเปิดเผยตัวเลข PMI ในหลายประเทศ รวมทั้งตัวเลข PCE ของสหรัฐ
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 - 1,305 จุด