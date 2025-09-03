ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.34-ปรับตัวในกรอบแคบติดตามการเมืองไทย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(3 ก.ย.68)ปรับตัวในกรอบแคบในช่วงประมาณ 32.32-32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงแรกเนื่องจากเงินดอลลาร์ฯ ยังคงได้รับแรงหนุนจากบอนด์ยีลด์ที่ขยับขึ้น อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยฟื้นตัวกลับมาในระหว่างวันโดยยังมีแรงหนุนสำคัญจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,868.46 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 586ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ข้อมูล ISM และ PMI ภาคบริการเดือนส.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์