X แฉขบวนการติดสินบนพนักงาน ย่องปลดล็อกบัญชีคริปโตถูกแบน สะเทือนความเชื่อมั่นโลกโซเชียล

แพลตฟอร์ม X เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลก ใช้คนกลางเสนอสินบนให้พนักงานเพื่อรื้อฟื้นบัญชีคริปโตที่ถูกระงับบางส่วนเกี่ยวโยงกับ Solana ตอกย้ำแรงกดดันให้บริษัทเข้มงวดตรวจสอบและบังคับใช้กฎเกณฑ์
X’s Global Government Affairs ออกแถลงการณ์เมื่อ 19 กันยายน 2568 ยืนยันว่าพบเครือข่ายติดสินบนที่พยายามปลุกชีพบัญชีซึ่งถูกระงับจากการทำสแกมคริปโตและบิดเบือนแพลตฟอร์ม โดยมีการใช้คนกลางติดต่อพนักงานเพื่อยื่นข้อเสนอสินบนแทนแก๊งมิจฉาชีพ
การเปิดโปงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปีที่การโจมตีฟิชชิงคริปโตพุ่งสูง สร้างความเสียหายรวมกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2568 โดยก่อนหน้านั้น X ได้ระงับบัญชีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากกว่า 335 ล้านบัญชีในช่วงปลายปี 2567 แสดงให้เห็นถึงขอบเขตความพยายามในการปกป้องแพลตฟอร์มจากการถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการล่าสุด แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้ X เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและเพิ่มกลไกป้องกันการบิดเบือนที่แข็งแรงกว่านี้
"ขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์สากล" เป้าหมายเกินกว่าพรมแดน X
X ระบุว่าแผนติดสินบนไม่ได้จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มตนเอง แต่ขยายวงจรไปยังโซเชียลมีเดียและชุมชนเกมอื่น เช่น Instagram, TikTok, YouTube, Minecraft และ Roblox เครือข่ายดังกล่าวถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มไซเบอร์คริมินัล “The Com” ซึ่งหน่วยงานกฎหมายระบุว่ามีส่วนพัวพันกับสแกม การสลับซิม และแรนซัมแวร์
X ย้ำชัดผ่านแอ็กเคานต์ทางการ Global Government Affairs ว่า “บริษัทได้เปิดโปงและกำลังใช้มาตรการเด็ดขาดต่อเครือข่ายติดสินบนที่พุ่งเป้าโจมตีแพลตฟอร์ม” พร้อมยืนยันว่ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นานาชาติอย่างเต็มที่ แม้จะไม่ยืนยันว่ามีพนักงานใดตกเป็นเหยื่อสินบน แต่การดำเนินงานที่ผ่านคนกลางสะท้อนให้เห็นโครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบและซับซ้อน
ศูนย์กลางคริปโตในเงามืด ทำ X เผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง
เรื่องอื้อฉาวครั้งนี้ตอกย้ำโจทย์ใหญ่ที่ X ต้องเผชิญในฐานะแพลตฟอร์มหลักของชุมชนคริปโตโลก แม้จะมีการกวาดล้างหลายครั้ง แต่การแพร่ระบาดของสแกมบนโซเชียลยังคงกัดกร่อนความเชื่อมั่นและตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพของการสกัดกั้น
ขณะที่อีลอน มัสก์ เจ้าของแพลตฟอร์ม ยังไม่ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีติดสินบน แต่การแถลงข่าวล่าสุดสะท้อนความพยายามของ X ที่จะกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ในขณะที่บริษัทกำลังถูกจับตามองอย่างหนักต่อบทบาทในอาชญากรรมคริปโตระดับโลก โดย X ยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการบังคับใช้อย่างเข้มข้น ทั้งด้านกฎหมายและเทคนิค เพื่อปิดเส้นทางการบิดเบือนบนแพลตฟอร์ม
"The Com" เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์สากลที่ขับเคลื่อนด้วยการขโมยคริปโต
ขบวนการติดสินบนที่ X เปิดโปงโยงใยตรงไปยัง “The Com” เครือข่ายอาชญากรรมที่หน่วยงานกฎหมายระบุว่าเป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงออนไลน์ระดับนานาชาติ โดย FBI เคยออกประกาศเตือนในเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงหนึ่งในกลุ่มย่อยคือ Hacker Com ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นชุมชนที่มีทักษะสูง ทำตั้งแต่ฟิชชิง แรนซัมแวร์ การสลับซิม ไปจนถึงการโจรกรรมคริปโต
FBI เปิดเผยว่าสมาชิกหลายรายเป็นเยาวชน เคลื่อนไหวข้ามแพลตฟอร์ม ขายบริการ ลักทรัพย์เพื่อสร้างทุนต่อยอด และบางครั้งยังหันมาเล่นงานกันเองจากข้อพิพาทเรื่องคริปโต กลุ่มดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับการโจมตีชื่อดังและแม้แต่การขยายสู่การใช้ความรุนแรงและการขู่กรรโชกในโลกจริง
อย่างไรก็ตามแรงจูงใจหลักยังคงเป็นการโจรกรรมคริปโต โดยใช้มัลแวร์ เทคโนโลยีสวมรอย และการสื่อสารเข้ารหัสเพื่อปกปิดตัวตนและฟอกเงินที่ขโมยมา
"เดิมพันใหม่ X Money" ความท้าทายด้านความปลอดภัยการเงินดิจิทัล
การเปิดโปงเกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมตัวของ X ที่จะก้าวสู่ธุรกิจการเงินดิจิทัล ผ่าน X Money กระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่ที่จับมือกับ Visa พัฒนา การแฉเครือข่ายติดสินบนครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเสี่ยงต่อแพลตฟอร์ม แต่ยังอาจดึงดูดแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับที่กำลังจับตามองบทบาทของ X ในโลกการเงินออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์อย่างใกล้ชิด