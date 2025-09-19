ธปท.ย้ำไม่เห็นสัญญาณเก็งกำไรค่าเงินบาท ยังเข้าดูแลต่อเนื่องไม่ให้ผันผวนเร็ว-แรงเกินไป

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ยังไม่เห็นสัญญาณการเก็งกำไรในค่าเงินบาทที่ผิดปกติ โดยทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและแข็งค่ามากกว่าภูมิภาค ปัจจัยหลักประมาณ 80-90% คือดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่ง ธปท.ได้เข้าไปดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทผันผวนเร็วและแรงเกินไป ทั้งในฝั่งแข็งค่าและอ่อนค่า เพื่อไม่ให้ผันผวนนำคนอื่นมากเกินไป รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถปรับตัวได้
ขณะเดียวกัน ธปท.พยายามหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ค้าทองคำ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพราะต้องยอมรับว่าทองคำมีความเชื่อมโยงกับค่าเงินสูงขึ้นเฉลี่ย 0.7% ซึ่งสูงกว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าที่คาด และการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่ากว่าภูมิภาค แต่ ธปท.ก็ยังเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลเข้ามา ณ วันที่ 17 ก.ย.68 ในตลาดพันธบัตรอยู่ที่ 534 ล้านดอลลาร์ และตลาดหุ้นขายออกสุทธิ 100 ล้านดอลลาร์ หากดูตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน (YTD) ตลาดพันธบัตรมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 1,200 ล้านดอลลาร์ แต่ตลาดหุ้นยังไหลออกสุทธิ
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่มีความเป็นห่วงธุรกรรม Net Error and Omission (NEO) หรือ ข้อผิดพลาดและตกหล่นสุทธิ ว่าจะมีส่วนกดดันบาทแข็งค่านั้น นางสาวชญาวดี กล่าวว่า หากดูข้อมูลย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557-2566 จะพบว่ามูลค่าธุรกรรมดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในเอเชียที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด และคาดว่าของไทยจะทยอยปรับลดลงอีกหากมีการปรับข้อมูลจริงในเดือน ก.ย.ที่จะออกมา
ขณะที่ การส่งออกทองคำไปกัมพูชาที่มีปริมาณมากผิดปกตินั้น ตอนนี้ ธปท.กำลังหารือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
"ส่วนหนึ่งที่เราเห็น Net Error and Omission สูง เพราะข้อมูล Flow ส่วนหนึ่งค่อนข้างช้า เช่น การส่งกำไรกลับต่างประเทศ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไร เพราะต้องรอข้อมูลจริงของบริษัทที่ส่งกำไรกลับไป แต่จะค่อนข้างช้า บางบริษัทออกงบการเงินรายไตรมาส หรือบางบริษัทรายปี ทำให้ข้อมูลจริงช้า เราต้องประมาณการ แต่หลังรีวิวช่วงเดือนก.ย.นี้ ข้อมูลตัวเลขจะลดลง"นางสาวชญาวดี กล่าว